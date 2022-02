A pesar de estar comprometido, Anuel AA muestra de nuevo interés por Karol G

Anuel y su futura ex

La relación entre los dos cantantes ha terminado ya hace un tiempo bastante importante, sin embargo, los fanáticos y seguidores no dejan de hablar de ella, pues luego del concierto en el Coliseo de Puerto Rico, muchos pensaron que habían posibilidad de que los dos volvieran, sin embargo y para sorpresa de todos, lo único que trajo este encuentro fue la confirmación de la relación entre Yailin La más Viral y Anuel AA, pues el cantante le envió un detalle bastante romántico al hospital donde se encontraba Yailin luego de someterse a una cirugía estética, en donde afirmaba que la amaba, palabras muy fuertes debemos decir.

A pesar de que muchos afirmaron que simplemente era una mujer más en la vida de Anuel, lo cierto es que al parecer lo ha marcado tanto que decidió taparse el tatuaje en su espalda en donde aparecía Karol G besándolo y hasta le propuso matrimonio a la boricua. A partir de ahí las redes se han encendido aun más, pues no hacen más que comparar a las dos mujeres, la mayoría defendiendo a Karol G, por eso mismo, la última entrega de la colombiana ha sido tan polémica, pues varios afirman que es una indirecta a Anuel “Rata de dos patas lo dijo Paquita un animal rastrero, que se come todo lo que se atraviesa. Llorando estabas tu y como no te salí andas comiendote a otra pero pensando en mi”.

Ahora, luego de toda esta polémica en redes sociales, han pillado a Anuel AA dandole like a una publicación de Karol G en una cuenta de fans, en donde aparecía la colombiana paseando en una lujosa camioneta por West Hollywood, sin embargo, el puertorriqueño minutos después eliminó dicho like ¿Qué significará? lo cierto es que al parecer sigue muy pendiente de Karol G, muchos tachan el acto como señal de extrañarla