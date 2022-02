Johnny Depp asegura estar iniciando “una nueva vida” en medio de buenas noticias para su caso

Johnny Depp dijo estar “al borde de una nueva vida” tras recibir la Medalla de Oro al Mérito de Serbia como parte de la celebración del Día de la Estadidad de la nación el martes.

El actor de 58 años, recibió el honor en Belgrado de manos del presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, por “méritos sobresalientes en actividades públicas y culturales, especialmente en el campo del arte cinematográfico y la promoción de la República de Serbia en el mundo”, según el informe.

Johnny Depp en Belgrado. Fue presentado con una medalla de oro al mérito en la ceremonia del Día de la Estabilidad en Serbia. 👏🏼🥰 pic.twitter.com/MzL6STt05D — Johnny Depp Uruguay 🇺🇾 (@DeppUruguay) February 15, 2022

“Realmente, le agradezco sinceramente, presidente Vučić, y esta medalla al mérito, si tengo el honor de irme con esto, le agradezco por tener la amabilidad de dármela”, dijo el actor.

Depp ha trabajado en proyectos relacionados con Serbia en el pasado, incluida la filmación de la película Minamata en Belgrado.

“Estoy ahora mismo al borde de una nueva vida y me gusta, me gusta un nuevo comienzo. Y me encantaría que ese comienzo fuera aquí en Serbia, si me aceptan”.

El protagonista de “Piratas del Caribe” aseguró que estaba nervioso por recibir la medalla ya que es un hombre de pocas palabras por lo que no sabía qué decir en su discurso.

HILO/THREAD

🇪🇦 Nuevas fotos de #JohnnyDepp Recogiendo la medalla de oro al mérito durante la ceremonia del día de la estadidad en Serbia. pic.twitter.com/raRGbvjJ46 — JDSC🇪🇸/🇬🇧 (@jdepps_crew) February 15, 2022

“No tengo mucho que decir, no soy un buen conversador. Pero desde el fondo de mi corazón, desde lo más profundo de mí, humildemente y [con] gran humildad acepto este gran honor y nunca lo decepcionaré”.

Un giro para el caso de Johnny Depp

Han pasado casi seis años desde que Amber Heard acusó a Johnny Depp por violencia doméstica, lo que lo llevó a estar en numerosos juicios para demostrar su inocencia.

Esto también hizo que el actor perdiera proyectos en cine como lo fue la tercera entrega de “Animales Fantásticos”, siendo sustituido por Mads Mikkelsen para el papel de Grindelwald.

Depp también perdió el juicio contra el diario The Sun por un artículo de 2018 que lo describía como un “golpeador de esposas”. En marzo, a Depp se le negó el permiso para apelar el fallo. Aunque no significó que no pudiera seguir luchando.

A finales de 2021, el actor obtuvo una gran victoria sobre Amber Heard cuando el juez rechazó su intento de desestimar su demanda por difamación.

A pesar de las turbulencias, el actor no ha perdido la fe y está dispuesto a hacer todo para cerrar el caso de una vez por todas a su favor.

Hace unos días, la destacada abogada de “Making A Murderer”, Kathleen Zellner, quien ha trabajado para revocar condenas injustas, se unió al equipo legal de Depp.

Y es que Johnny también está demandando a Heard en los Estados Unidos por un artículo periodístico en el que describió haber sido víctima de abuso doméstico.

Johnny Depp El actor sería clave para salvar al personaje

Zellner ha confirmado que se ha unido al equipo legal de Depp para su batalla en Estados Unidos contra Heard, y le dijo en exclusiva a Page Six en un comunicado:

“He pasado los últimos 30 años defendiendo a personas que han sido acusadas falsamente de malas acciones.

“Doy la bienvenida a agregar a Johnny Depp a esa lista y unirme al equipo de sus sueños que comparten este punto de vista y lo han defendido de manera tan efectiva”.

Si bien Heard nunca mencionó el nombre de Depp en el artículo, él insiste en que se trata de su persona ya que ella había alegado previamente que le dejó dos ojos morados, una nariz rota y un labio roto en sus manos durante un ataque en 2015 en Los Ángeles. Depp niega haber abusado o agredido a Heard.