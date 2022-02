El impactante cambio de la joven “emo” que conquistó a miles de usuarios en los 2000

Muchos ingenieros, médicos, abogados, periodistas, veterinarios y hasta sacerdotes se han unido al trend de TikTok donde recuerdan su juventud cuando eran “emos” (corriente musical y estética del 2000) y muestran cómo lucen ahora en su época de adultos.

La moda de la subcultura Emo, tuvo su origen en Estados Unidos en 1980, creada en torno al genero musical rock con una estética particular y social. Sin embargo, en varios países Latinoamericanos esta tendencia de inclinarse por la moda de cubrir la mitad de su ojo con el cabello y vestir de negro se profundizó en los 2000.

Una joven llamada Mónica Murillo conquistó a los millones de usuarios que estaban en la red social “Metroflog” y cuando esta desapareció todos migraron a Hi5 y Facebook. Fue allí que la joven se hizo muy conocida por su forma de vestir y maquillarse.

¿Recuerdas a Mónica Murillo? Así luce hoy la joven emo ¿Recuerdas a Mónica Murillo? Así luce hoy la joven emo (Captura de pantalla)

Es así que gracias a la tendencia de TikTok, Murillo reapareció indicando que no fue emo, pero le gustaba mucho el look que ellos usaban, ahora la joven originaria de México tiene una marca de ropa y es ‘influencer’.

“Este es un trend de TikTok que anda sonando mucho ahorita (yo no invente el título) y pues apenas lo hice antier solo por que me lo estaban pide y pide. No lo pensaba subir, pero como ya lo he visto en otras cuentas de IG, pues mejor que lo vean de la mía. PD: jamás fui emo, solo era el look, lo que andaba de moda en aquel entonces”, escribió en su video.

Te dejamos unas fotos de cómo luce ahora: