Selena Gomez revela nuevo video musical y luce increíble con nuevo look

Para celebrar el Día del amor y la amistad, la cantante estrenó un nuevo video a lado de la banda Coldplay, en el cual revela un nuevo look que cautivó a sus seguidores. Selena Gomez demostró que este año está lleno de nuevos proyectos y aventuras para ella y recibió el aplauso de sus fans por su dedicación.

Selena Gomez se renueva en video junto a Chris Martin

La famosa reveló el nuevo video musical a lado de Chris Martin titulado ‘Let Somebody Go‘, que forma parte de el álbum ‘Music of the Spheres‘. Se trató de un formato en blanco y negro en el cual ambos hicieron piruetas sosteniéndose de arneses.

Selena lució un atuendo formal de pantalones, blazer, suéter y botas. Su cabello en un corte lob estuvo peinado perfectamente pulido y llevó arracadas grandes. Lo que más llamó la atención fue que su cabello lucía más oscuro que en publicaciones anteriores.

En un inicio cuando Selena cambió su look por un lob, lo llevó con luces en tonos castaño claro, sin embargo ahora lleva un color mucho más natural y oscuro.

Su atuendo combinó con el de Chris Martin, quien usó una playera básica, una chamarra color negro y pantalones oscuros, además de tenis.

Esta es una canción importante para el cantante, ya que la escribió a lado de su hija Apple de 17 años de edad y Selena estuvo feliz de cantar el tema junto a él cuando leyó las románticas letras.

La canción habla sobre un rompimiento y lo difícil que es dejar ir a alguien, por eso es que en el video se les puede ver luchando por mantenerse juntos mientras caen entre edificios.

Los artistas se divirtieron mientras grababan el video y lo presumieron por medio de redes sociales, donde publicaron una foto sacando la lengua a la cámara.

Sus fans aplaudieron la colaboración de ambos, pues sus estilos musicales son muy parecidos y ambos aman hablar sobre el romance y los corazones rotos.

Este año ha estado lleno de nuevos proyectos para Selena pues está grabando la siguiente temporada de su serie ‘Only Murders in the Building’ en Nueva York. Gracias a esto hemos podido ver varios atuendos invernales de la famosa que ya se han convertido en tendencia.

El personaje de Selena Gomez, Mabel, es conocida por sus increíbles abrigos. Durante la primera temporada su abrigo naranja corto, se convirtió en el más buscado por las amantes de la moda.

Desde hace meses Selena ha estado compartiendo su día a día por medio de su cuenta de TikTok, donde ha dejado ver escenas del detrás de cámaras de su serie Only Murders in the Building. La actriz usó un suéter color café y maquillaje natural mientras escuchaba una conversación de sus co protagonistas y hacía caras graciosas a la cámara.

El video compartido por la famosa emocionó a sus fans, quienes se mostraron felices por ver su regreso a la actuación y disfrutando de nuevos éxitos.

Además comentó que la segunda temporada de Only Murders in the Building será muy diferente a la primera entrega y que su nuevo look tiene que ver con la evolución de su personaje. De acuerdo con Selena, el hecho de que su personaje se corte el cabello indica que su estilo cambia y también su forma de ser y ver el mundo.