MasterChef Ecuador: Wilson revela a dónde se la quiere llevar de viaje a María Laura

Wilson, quien fue eliminado de MasterChef Ecuador pero que continúa en Tiempo Extra, reveló la sorpresa que quisiera dar a María Laura.

Resulta que el concursante, es uno de los finalistas de Tiempo Extra, junto a Alberta y David, por lo cual, los tres participan por ganarse 5000 mil dólares.

Es así que, en el último programa, Wilson se puso romántico y confesó qué es lo que le gustaría hacer con el dinero en caso de que gane a Alberta y a David.

#TiempoExtra | 🍳🎉 ¡Victoria de Alberta! Lo siguiente es preparase para ganar la FINAL. 🥰 Que todas las horas de estudio valgan la pena. #MasterChefEcuador 💛💙❤️ pic.twitter.com/pwdk4o4wbK — Teleamazonas (@teleamazonasec) February 13, 2022

“Sí, tengo que ganar. Con esos 5000 dólares, me la quiero llevar a María Laura a pasear, la quiero llevar a la Amazonía, quiero que conozca la Amazonía junta a mí y podamos disfrutar de ese momento de la naturaleza, y voy a ganar, ¡tengo que ganar!. ¿Cómo me la voy a llevar si no gano?”, indicó el participante con rostro de ilusión, alegría y con una sonrisa.

El pasado lunes 7 de febrero, Wilson y María Laura entraron a las cocinas de MasterChef como si fueran a casarse, debido a que confirmaron que ya no eran solo amigos. Lamentablemente, el amor dentro de las cocinas duró poco, ya que al día siguiente, Wilson fue uno de eliminado tras no lograr un reto.

#TiempoExtra | 🎉 Wilson se queda para la FINAL. 💔🥺 Ernesto nos dice adiós con la promesa de seguirlo viendo en el mundo gastronómico. ⭐ #MasterChefEcuador 💛💙❤️ pic.twitter.com/kGNWCdEwW6 — Teleamazonas (@teleamazonasec) February 13, 2022

Cuando Wilson y María Laura mostraron su relación especial, el participante explicó que todo nació como una camaradería y actualmente todo ha ido evolucionando a pesar de las confusiones.

“La verdad, la verdad sí, entre María Laura y yo estamos intentando algo, cada quien tiene su mundo, cada quien tiene su vida en Guayaquil y creo que este cariño que nació como amistad cambió”, indicó el guayaquileño de 33 años.

#TiempoExtra | 🔥 Dos buenos platos, una difícil decisión. ⚡ Cabe destacar que Wilson y Ernesto dieron todo de sí para vencer al otro. #MasterChefEcuador 🇪🇨 pic.twitter.com/SYzPaM6ZMc — Teleamazonas (@teleamazonasec) February 13, 2022

Aunque ambos no dijeron que ya se hacen llamar novios, la pareja sí ha confesado que se miman, se cuidan y ahora hasta se sabe que Wilson la quiere llevar de viaje.