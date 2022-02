“Las personas se ausentan de tu vida cuando no quieres que estén ausentes”: Sarah Jessica Parker sobre la secuela Sex And The City

La actriz Sarah Jessica Parker habló en el programa ‘Watch What Happens Live’ de Andy Cohen sobre la secuela de ‘Sex and the City’ de HBO Max, ‘And Just Like That’, tocando la ausencia de Kim Cattrall en el papel de la queridísima Samantha Jones.

Parker, que además es productora ejecutiva de la serie, también comentó que no ha visto más episodios de la serie desde el segundo, que se estrenó el pasado 9 de diciembre del 2021. “Tengo que confesar algo a la gente: no he visto los episodios 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 aún. Es mi problema”.

Sobre la ausencia del personaje de Cattrall, Samantha

Cohen comentó que le ha gustado como la secuela manejó la ausencia de Samantha en la temporada y SJP dijo que todo fue idea del escritor principal, Michael Patrick King, añadiendo: “Samantha no se ha ido. La actriz que interpreta el personaje ya no lo está haciendo pero las personas se ausentan de tu vida cuando no quieres que lo hagan.”

“Y en un sentido típico de Michael Patrick, el trazó ese hilo con gracia y dignidad, con respeto, amor y afecto por el personaje. Me pareció que imitaba a muchas amistades, que tienen ese reto y esa lucha y buscan mantenerse conectadas de alguna forma, porque es muy doloroso”, manifestó la actriz de 56 años.

Andy mencionó el gesto de Samantha de mandarle flores al personaje de Parker, Carrie Bradshaw, en la escena del funeral y la actriz comentó que “estuvimos llorando mientras la hacíamos”.

Secuela de Hocus Pocus

Durante el programa, algunos espectadores tuvieron chance de hacerle pregunta a la actriz y dos de ellos le preguntaron sobre su regreso a la película de Disney, ‘Hocus Pocus’, a lo que Parker respondió: “En una van me llevaron a Rhode Island a empezar a grabar Hocus Pocus, donde me reuní de nuevo con Kathy Najimy y Bette Midler y fue increíble y ridículo y divertido y todo tipo de cosas”.

‘And Just Like That’ está disponible en la plataforma de HBO Max desde diciembre del 2021, con algunas críticas mixtas. El último episodio de la temporada, el 10, se estrenó el pasado jueves 3 de febrero.