Julia Fox se separa de Kanye West luego de que le expresara su amor a Kim Kardashian y le rogara volver

El día de San Valentín no fue el mejor para Kanye West y Julia Fox quienes anunciaron su ruptura tras un fugaz romance que se dio en medio de los continuos escándalos del rapero.

Kanye y Julia iniciaron su relación en año nuevo y desde entonces no han dejado de estar en la mira de los medios.

Ha sido el representante de la actriz quien ha confirmado su separación luego de las muestras de amor del intérprete hacia Kim Kardashian.

“Julia y Kanye siguen siendo buenos amigos y colaboradores, pero ya no están juntos” expresó el representante al medio InTouch.

Más tarde la famosa confirmaría la separación en su cuenta en Instagram con un mensaje que eliminó al poco tiempo.

Poco le importó al rapero su noviazgo con Fox cuando en medio de su desespero decidió hacer público su amor por la empresaria y deseo por recuperar a su familia.

A pesar de las críticas y denuncias que ha realizado sobre Kim y los insultos a su ahora pareja Pete Davidson, el intérprete no se rinde.

“No tengo problemas con Kim. Amo a mi familia así que basta de esta narrativa. No renuncio a mi familia. Compré este abrigo para Kim antes de su aparición en Saturday Night Live, pensé que era particularmente especial. Tengo que en que volveremos a estar juntos. No tengo nada en contra del Daily Mail, tengo cariño a todos los medios y les deseo toda la felicidad del mundo. El mundo es nuestra cancha, como una cancha de baloncesto y la cancha de opinión pública. Tenemos una relación pública porque somos personajes públicos, así que el público y la prensa a veces me llaman loco. Pero estar enamorado es estar loco por algo y yo estoy loco por mi familia. Feliz San Valentín”, cerró.

— Kanye West