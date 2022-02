Sobrevivientes del huracán Katrina demandan a Brat Pitt por venderles casas defectuosas

El galán de Hollywood, Brad Pitt, está dando de qué hablar y no por una buena razón. Pues resulta que está siendo demandado por un grupo de sobrevivientes del huracán Katrina, hecho que sucedió en 2005, causando la muerte de casi dos mil personas.

El fenómeno natural dejó grandes daños a su paso, y miles de familias quedaron sin un hogar. Por ello, las casas promocionadas por la fundación benéfica Make It Right de Brad Pitt, fue la mejor opción para las víctimas del desastre.

Brad Pitt Actor Brad Pitt is spotted filming a commercial in Los Angeles. (TheImageDirect.com/GTRES)

En 2006, se destinó construir viviendas asequibles para los habitantes en un área de la ciudad de Nueva Orleans, Luisiana, que estuvo entre las más afectadas por Katrina. Pero las casas de diseño sostenible empezaron a colapsar con el paso del tiempo.

“Creyeron en el sueño que les vendió”

A pesar de tener pocos años, la humedad comenzó a causar daños en las propiedades. Así lo nitificaron más de una docena de propietarios de las viviendas ecológicas. Quienes señalan que contrajeron enfermedades, pues las construcciones tienen moho tóxico, madera podrida, problemas estructurales y de ventilación.

Ya en 2018, Ron Austin, abogado, presentó una demanda en nombre de los residentes, pero hasta la fecha no tienen respuestas: “creyeron en él: “Creyeron en el sueño que les vendió. Desafortunadamente, lo que obtuvieron es un montón de promesas incumplidas... viviendo en casas podridas que deberían ser derribadas y construidas de nuevo”, indicó a un medio de EE. UU. según señala Infobae.

Brad Pitt

El actor contribuyó en la recolección de dineron para poder darles una vivienda a los damnificados del huracán. Pitt ayudó a recaudar millones de dólares que sirvieron para construir las casas que costaron unos USD 150.000 cada una.

“Brad Pitt y la fundación han cerrado sus oficinas”

“Hizo muchas promesas de regresar y arreglar las casas que inicialmente le vendió a estas personas y no lo han hecho”, según dijo Austin, Make It Right. Y es que está fundación del actor se comprometió a construir unas 150 viviendas en el área más afectada de Nueva Orleans.

De acuerdo con el sitio Page Six, Pitt pagó millones de su propio bolsillo para ayudar a arreglar las casas, que no estaban adecuadas para soportar el clima tropical de la zona, según la demanda. “Algunas casas no tenían cosas como pintura impermeable o canaletas para lluvia. Algunas tenían techos planos o estaban tan bien aislados que una vez que entraba la humedad, no salía”, dijo el abogado.

“Desafortunadamente, no hay a dónde ir. Brad Pitt y la fundación han cerrado sus oficinas. Y estamos luchando todos los días tratando de que vayan a la corte y respondan algunas preguntas sobre qué salió mal y cómo planean corregirlo”, indicó el representante legal.