Esta es la nueva película romántica que llega a Netflix y que busca superar a ‘A través de mi ventana’

El Día de San Valentín llegó y Netflix lo celebra con producciones como ‘Al viento’, otra propuesta juvenil romántica que incluso promete destronar del primer lugar de vistas a ‘A través de mi ventana’.

Y es que esta nueva trama, pese a que no posee argumentos muy elaborados, ni muchos menos profundos, sí cuenta con una calidad visual muy atractiva y oportuna para celebrar este mes del amor y la amistad. De ahí que su impacto haya sido tal que por eso es una de las más comentadas, recomendadas y reproducidas en varios países.

Es por eso, que sí aún no las has visto, este 14 de febrero de 2022 es la fecha ideal para que puedas conocerla, disfrutarla y sacar tus propias conclusiones sobre si es o no la favorita de esta semana en la que el amor está haciendo de las suyas con esta celebración que honra a las parejas y a las amistades sinceras.

‘Al viento’ es la nueva película juvenil romántica que promete destronar a ‘A través de mi ventana’

Hasta ahora ‘Al viento’ se presenta como una comedia romántica refrescante, ligera y que no contiene una desarrollo tan profundo, pero sí llamativo para quienes disfrutan de este tipo de historias en las que todo sucede como sacado de un cuento de hadas y contiene imágenes ideales para distraerse con la naturaleza y guapura de sus protagonistas.

Por eso, hay quienes aseguran que ella podría liderar en el top de vistas, ya que no supone un drama tan elaborado como el que presenta su antecesora ‘A través de mi ventana’. Sin embargo, al igual como sucede con este tipo de producciones, los haters han hecho de las suyas y han referido que no es una película que deje importantes lecciones de vida y del amor. Pero, al parecer, la intención de sus realizadores fue entretener de principio a fin.

“Una adolescente de clase privilegiada se deja llevar por las olas, el sol y la pasión cuando se enamora de un instructor de kitesurf durante unas vacaciones en la playa”. Esta es la sinopsis de esta producción que además se desarrolla completamente en paisajes inolvidables, paradisíacos y que te sumergirán en un universo de aventuras y amor.

Esta, hasta ahora ha sido la clave para que destrone por completo a la oscura historia de amor de la novela escrita por Ariana Godoy que pese a sus escenarios, ha logrado cautivar al mundo entero. Pero en ‘Al viento’ hay una propuesta visual muy diferente y que apuesta a ser el elemento diferenciador de todas las historias románticas que hasta ahora se han estrenado en la plataforma streaming.

Los actores Sonia Mietielica y Jakub Sasak son los encargados de llevar adelante esta trama en la que dos jóvenes están en la búsqueda del amor sin medir las consecuencias de lo que les deparará el destino. Con ello, han logrado captar a la audiencia que disfruta de este tipo de producciones ligeras y que hacen soñar y viajar a través de sus increíbles escenarios.