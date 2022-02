Farruko pide perdón por su canción “Pepas” y devolverá entradas a los que se quejaron del concierto

El cantante de reggaetón, Farruko, acaparó todos los titulares y las redes sociales luego de su último concierto en Miami el pasado fin de semana. Los asistentes en el FTX quedaron sorprendidos cuando el boricua no cantó su mayor éxito “Pepas” y en lugar de eso pidió perdón por sus letras y brindó un testimonio de su amor por Dios.

“Yo no sabía el mensaje que yo estaba diciendo en mis canciones (...) No me siento orgulloso de eso”, dijo el artista durante su actuación. “Sabe Dios a cuántos de sus hijos les hice daño. Y hoy en día me paro como un varón a decirles que me perdonen como ser humano porque el amor empieza por el perdón”, afirmó el artista la noche del concierto.

¿Llegó su momento? 🙏🏽 @farruko se presentó en concierto en Miami y predicó durante el show. Según varias personas presentes, #Farruko pidió perdón por la letra de #Pepas y sonó el tema, pero no lo cantó.



Hay múltiples reacciones en las redes. ¿Qué opinas? #ElMolu 🎧 pic.twitter.com/uu1HgV5e35 — El Molu (@Moluskein) February 12, 2022

No obstante, algunos asistentes le comentaron en su cuenta de Instagram donde mostraron su decepción. “Iba a vacilar en un concierto de reguetón y recibí un sermón. 250 dólares para ir a la misa del pastor Farruko”, escribió uno de los espectadores en su cuenta de Twitter.

Al otro día del concierto, Farruko publicó un extenso mensaje donde asegura que no es un fanático religioso y que su misión es predicar el amor.

“Pagamos para ver a Farruko, no a Carlos predicando como un pastor”, escribió el internauta, quien mencionó el nombre real del cantante, Carlos Efrén Reyes Rosado.

El puertorriqueño respondió indicando que le devolvería el dinero, no sin antes decir:

“Farruko se retiró y el que está es Carlos”. Frase que ha causado preocupación entre sus seguidores, pues podría significar su retiro definitivo de los géneros del reggaetón, trap latino, reggae y dancehall.

Farruko Farruko (Captura de pantalla)

Farruko: Nadie está obligado a ir a mis conciertos

“Los que van a ver a Farruko están a tiempo de no ir. Se les puede hacer un reembolso. Los que vayan y quieran una nueva experiencia de amor son bienvenidos. Así solo vaya uno, ahí estaré, y los amaré igual, vayan o no vayan”, escribió el artista urbano en la descripción de la captura.