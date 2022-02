Este sería el motivo por el que terminaron Nodal y Belinda

El cantante Christian Nodal está atravesando un duro momento sentimental tras la ruptura con su similar Belinda un día antes de San Valentín y cuando ya se habían comprometido. El artista, pese a una aclaración en Instagram, estaría transitando un problema de depresión que lo ha llevado a cancelar varios puntos de su agenda, según fuentes cercanas a él. Sin embargo, los fanáticos de la pareja se preguntan qué fue lo que sucedió.

El programa Chisme No Like indicó que la principal razón sería el tema económico. Belinda le habría pedido cuatro millones de dólares a Nodal para pagar una deuda, lo que no era del todo cierto.

“Se dice que Belinda le rogó a su novio por el préstamo y la respuesta de Nodal fue que hablara con sus abogados. Lo malo vino cuando los representantes legales del cantante al investigar el caso se dieron cuenta de que Beli únicamente debía 500 mil dólares y no los 4 millones que decía”, explica el programa de farándula.

Aunque el cantante desmintió los rumores, el citado programa de chismes indicó que Beli quería el monto económico para terminar de pagar la casa que le dejó a su expareja, Lupillo Rivera.

En redes también corre la hipótesis de que el intérprete de “Botella tras botella” le habría sido infiel a Belinda ya que, mientras ella se encontraba en España, él asistió en Guadalajara a una fiesta de su ex novia, María Fernanda Guzmán.

En mayo pasado oficializaron su compromiso con una fotografía en sus cuentas oficiales, hecho que se hizo rápidamente viral debido al costoso anillo de compromiso que Nodal le dio a Belinda: una pieza de Angel City Jewelers, con valor de 3 millones de dólares.

Nodal les respondió a las fans de Belinda

En medio de la polémica y las especulaciones que hay sobre la ruptura de la pareja, los fans de Belinda le habían escrito a Nodal que el final del romance era una decepción. Entonces el cantante respondió en Twitter: “Decepción la que me llevé yo. Y como fans, mejor ni sigan y dejen las cosas bonitas porque la única afectada va a ser Beli si se habla a fondo”, escribió, sin embargo, luego borró el mensaje.

¿Belinda ha emitido algún comunicado sobre el final de su romance con Nodal?

Hasta el momento la cantante solo se limitó a repostear un mensaje de su madre sobre el duelo que viven tras el aniversario del primer año de fallecimiento de su abuelita.