Cristiano Ronaldo sacó su lado romántico y publicó foto inédita junto a Georgina

El 14 de febrero se caracteriza por esa fecha donde parejas, amigos o cercanos expresan sus sentimientos. San Valetín involucra sacar ese lado cursi y a través de presentes indicar lo valiosa que es una persona para nosotros.

Cristiano Ronaldo no pudo evitar ser parte del romanticismo que invade al mundo y extendió un mensaje a su amada Georgina Rodríguez. El atacante luso fue precisó con sus buenos deseos, aunque compartió una foto inédita besando a la mamá de sus hijos.

Por su parte, la modelo argentina compartió una galería donde comparte con sus hijos y pareja. Destacó la carta que le hicieron los más pequeños de la casa y el ramo de rosas que ha recibido.

“Que no nos falte el amor para sentirnos vivos. Amor incondicional”, sentenció en su plataforma de Instagram.

Revelaciones de la pareja

La serie Georgina ha sido una enorme revelación para los seguidores de la modelo y del futbolista. En la producción de Netflix se aprecia cómo es la relación de la pareja mediática y la manera que se complementan.

Rodríguez confesó que Alana no es su única hija, para ella los otros tres hijos de CR7 los considera como propios. “Mis hijos son los cuatro y los cuatro me llaman mamá. Lo que pasa es que en Internet se publican muchas cosas que no son verdad. Eso es simplemente una cosa más que la gente no sabe”.

A pesar de las especulaciones, ellos disfrutan de las salidas sencilla como acampar o retirarse a una zona verde para compartir bocadillos.

“Soy una persona muy positiva, más que ambiciosa o calculadora. La vida es mucho más simple que todo eso y al final yo pienso que las cosas me van bien porque no actúo con envidia, con avaricia ni con maldad”, indicó para diario El País.