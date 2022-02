Razones por las que “Está bien no estar bien” siempre te hará sentir mejor en tiempos difíciles

La llegada de los k-dramas a plataformas de streaming como Netflix se ha convertido en una forma para que disfrutemos de nuevos contenidos que ofrecen un vistazo a la fascinante cultura de Corea del Sur.

Las historias son encantadoras, con personajes entrañables y una estética que nos envuelve de principio a fin.

Sin importar el idioma (ya que muchas de estas series están siendo dobladas en español e inglés), ha sido fácil identificarse con la trama, así como con las lecciones de vida que ofrecen.

Sin duda, una de las series más queridas es “Está bien no estar bien” (It’s Ok Not to Be Ok).

It's Ok Not To Be oK

La serie se estrenó en 2020 y fue gracias a Netflix que pudimos ser testigos de una historia de amor encantadora. Este no es el típico K-Drama de comedia romántica, y es mucho más que una simple historia de romance.

Se trata de un empleado de una sala psiquiátrica y una mujer, con un trastorno de personalidad antisocial. Ella es una escritora popular de libros infantiles que no conoce el amor. Mientras que él está negado a abrir su corazón. El destino hace que desafíen sus propios ideales y se enamoren el uno del otro.

Nada es un cliché, por lo que fácilmente puede convertirse en una serie que te trae una sensación de alivio y que puedes ver más de una vez ya que muestra cómo las personas enfrentan los problemas de manera diferente.

Especialmente en una época en la que estamos saturados con la idea de que “siempre tenemos que estar bien” y “sacar lo mejor de cada situación”, el mensaje detrás de este k-drama se vuelve muy poderoso.

Como reza el título “está bien no estar bien” porque parte de nuestra condición humana está en experimentar todo tipo de emociones, incluyendo las negativas.

Está permitido sentirse triste y también perdido. Es normal tener miendo y también atravesar por momentos de angustia. El punto es cómo aprendemos a manejarlo y recordar que no estamos solos.

Todos tenemos nuestra propia historia

Cada uno de nosotros pasa por momentos y vive experiencias diferentes. La serie es una demostración de que “un libro no debe ser juzgado por su portada”. Hay situaciones que podemos encontrar fáciles de asumir, pero que pueden no ser tan fáciles para otra persona. Es por esto que no debemos emitir juicios. Todos estamos librando nuestras propias batallas.

Abraza tus emociones y aprende a gestionarlas antes de tomar una decisión

En la serie, Ko Mun-yeong tiene problemas para controlar sus emociones pero Moon Gangtae le enseña el método del abrazo de mariposa para calmarse y contar hasta tres antes de tomar una decisión impulsiva.

A veces nos dejamos llevar por la ira o la tristeza del momento por lo que terminamos más enredados en esas emociones negativas. Entender lo que sentimos ayuda a que podamos trabajar sobre ello y así saber cómo actuar después. Es liberador y también sanador.

No podemos borrar los recuerdos dolorosos del pasado pero podemos trabajar en crear memorias felices

Solta run pasado doloroso es difícil pero por eso debemos aprender a enfocarnos en el presente y lo que nos hace felices.

La felicidad es una opción, algo que puedes elegir crear a partir de acciones enfocadas en el ahora. Con la ayuda del mural de Sang Tae, Mun-Yeong se dio cuenta de que siempre se pueden crear recuerdos nuevos.

La sanación lleva tiempo

No existe un manual sobre cómo sanar que todos puedan seguir al pie de la letra ni tampoco un tiempo determinado para hacerlo.

La sanación es un proceso en el que nos enfrentamos a nosotros mismos pero con esfuerzo y tiempo podemos sobrellevar. Cada quien tiene una relaidad diferente así que no te presiones por estar bien al momento y en la forma que los demás dicen.