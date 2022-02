Los looks azules de Carmen Villalobos con los que ha presumido seguridad

El azul es uno de esos colores clásicos que siempre está de moda y resulta elegante sin importar cómo se lleve. Así lo ha demostrado Carmen Villalobos con sus apuestas de moda en este color.

Desde siempre, la actriz ha gustado vestir outfits en diferentes saturaciones de esta tonalidad que no solo contrasta con el color de su piel, además evoca tranquilidad, confianza y simpatía.

Tanto en looks en un vivaz azul eléctrico, hasta aquellos en el siempre versátil azul bebé, la estrella ha presumido seguridad con todos los azules y ha probado que es infalible para destacar.

Carmen Villalobos y los looks azules en los que derrocha confianza

Por esto, a continuación, repasamos algunos de los atuendos de la artista colombiana, siempre fieles a su estilo superfemenino y audaz, en los que declara su absoluto amor por el azul.

El maxivestido azul con transparencias y volantes

En la última emisión de Escuela Imparables, el programa de E! Entertainment en donde debutó como conductora, la histrionisa lució espectacular en un sofisticado maxivestido azul marino.

El sensacional diseño estaba confeccionado en la parte superior con malla y presentaba mangas largas y cuello redondo. Debido a su naturaleza transparente, lo llevó con un top a juego debajo.

No obstante, lo más llamativo del elegante modelo ceñido a su cintura fue su romántica maxifalda fluida a ras del suelo con volantes escalonados.

Carmen Villalobos sabe que el azul es ideal para destacar | Instagram: @cvillaloboss

Carmen completó este outfit para cumplir con su rol como host en el concurso de emprendedoras con un par de zapatos puntiagudos negros con acabado acharolado.

Asimismo, no lució más complementos que un par de aretes para no sobrecargar el llamativo diseño con el que destiló seguridad. Un beauty look glam pero minimalista remató la apuesta.

Un sexi bañador azul con escote lace up

Para una sesión de fotos hace unos años atrás, la protagonista de Sin senos no hay paraíso derrochó belleza y sensualidad en un traje de baño enterizo azul celeste.

El diseño, que le sentaba de fantasía, estaba elaborado en un tejido acanalado, tenía tirantes y además presentaba un escote lace up que la artista llevó anudado.

En esa oportunidad, finalizó el ensamble playero con un maquillaje glamuroso y su melena castaña peinada al costado de manera desenfadada.

Cabe destacar que la famosa confesó en el pasado que ama coleccionar bañadores. “Si hay algo que amo de la temporada de verano, son los trajes de baño ya que me encanta coleccionarlos”, reveló a People En Español.

“Es algo que siempre compro cada vez que viajo. No me importa la marca, solo el diseño y los colores”, apuntó la luminaria que además ha declarado ser amante de vestir en colores.

El minivestido lencero azul brillante

Otro look con el Carmen Villalobos no solo presumió seguridad, sino que además rezumó toneladas de belleza, fue el protagonizado por un ajustado minivestido lencero azul eléctrico.

El slip dress corto, en la que se atavió para otro episodio de Escuela Imparables, estaba confeccionado en seda y presentaba un escote fluido y tirantes espaguetis.

La villana de Café con aroma de mujer combinó la sensacional prenda satinada con unas sandalias negras con tacón alto, tiras adornadas con brillantes y pulseras a los tobillos.

En cuanto a los complementos, se decantó por agregar discretas piezas de joyería fina para no robar protagonismo al vestido. El resultado se elevó con un beauty look fresco, divertido y chic.

Años atrás, al medio antes citado, Carmen aseveró que las prendas de ropa que más usan son minivestidos y faldas.

Carmen Villalobos sabe que el azul es ideal para destacar | Instagram: @cvillaloboss

“Me gustan mucho mis piernas y estas prendas me hacen lucir muy femenina y las puedo combinar con unos lindos tacones o sencillamente con calzado deportivo”, destacó.

Azul y blanco, un combo cromático infalible

También para Escuela Imparables, la conductora desparramó la seguridad que la distingue en un ensamble del estilo ladylike en azul y blanco, un combo cromático infalible.

En esa ocasión, Carmen apostó por un crop top de malla blanca, con rayas y mangas bombachas. Asimismo, llevó la blusa de cuello barco con un sujetador strapless de encaje a juego.

La artista lo combinó con una falda azul de tiro alto de corte midi, con tres voluminosos volantes en capas y una discreta abertura delantera por donde presumió sus piernas con garbo.

Por último, remató con unos modernos zapatos en azul metálico de punta triangular y tacón de aguja, ideales para lograr el efecto de piernas kilométricas.

Con respecto a los accesorios, mostró que menos es más al añadir solo contadas piezas de joyería. La apuesta de moda de la barranquillera se completó con un maquillaje y peinado chic.

Un sexi vestido azul bebé

Por último, también se puede destacar el fresco estilismo azul bebé que llevó la celeb con más de 18 millones de seguidores en Instagram en una sesión de fotos que hizo para Imagen Miami.

En una de las postales que protagonizó, Villalobos derrocha clase y sensualidad en un vestido celeste largo de tirantes finos, profundo escote pico y cut outs a los lados de la cintura.

La artista combinó la especial prenda, que además estaba adornada con una cadena dorada en las áreas “recortadas”, con unas sandalias blancas con tiras y de tacón alto.

De esta manera, con todos estos estilismos, Carmen Villalobos probó el poder del popular azul para romper con la monotonía y lograr looks insuperables que potencien la seguridad.