Las fotos a lo largo del tiempo de Carolina Jaume

Carolina Jaume ha sido tendencia el último tiempo debido a que ha sido criticada por el tema de su expareja Allan Zenck. Pero entre toda la polémica, han surgido otras temáticas donde han puesto a la presentadora de televisión en el ojo del huracán. Ahora hablaremos de algunos de los detalles de la vida personal de la actriz y sus bellas fotos.

Lo último que aconteció fue que los usuarios en redes sociales, criticaron a la presentadora de “Soy el mejor” por su aspecto físico. Pero Carolina Jaume no se quedó callada y supo responder a sus retractores.

“Mucho leo que me escriben “estás cachetona”, “está gorda”, “está panzona” (...) Sí estoy cachetona y panzona porque he subido 10 libras. Creo que ahorita es más importante enfocarme en otras cosas, en la mente, el corazón, en el trabajo, en otra cosas y después el físico vendrá. Así que si me disculpan, tengo una cena, la primera en muchísimo tiempo. No me importa y me voy a tragar todo lo que pueda”, respondió Jaume.

Carolina Jaume se ha caracterizado por sus trabajos en la televisión ecuatoriana tanto de presentador como de actriz, a lo largo de su carrera. Ella nació el 18 de octubre de 1985 y actualmente tiene 36 años de edad.

Sobre su vida personal, estuvo casada con Xavier Pimentel en 2007 y en 2008 se divorciaron, pero fruto de su amor nació su hija. Ya en 2015, Jaume se casó con Allan Zenck, con quien tuvo su segundo hijo, Alonso de Jesus Zenck Jaume.

Aunque ahora es justamente Zenck con quien atraviesa una polémica debido a los diferentes ataques entre ambos, que se han hecho públicos en sus redes sociales.

Todo empezó principalmente, cuando respecto a su exesposo se confirmó la nueva relación con una modelo. Las indirectas desde ese entonces no han cesado y han dejado indignados a miles que están a favor y en contra.