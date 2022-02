Muere una de las protagonistas de la serie “La Veneno”

La actriz española Isabel Torres, quien dio vida a la famosa transgénero Cristina Ortiz Rodríguez, mejor conocida como “La Veneno”, durante su etapa adulta en la serie de su vida, falleció hoy, viernes, a sus 52 años.

Desde el año 2018, Isabel padecía de cáncer de pulmón y hace unos meses se despidió de sus fans en las redes sociales ya que la habían desahuciado.

“En principio, me han dado dos meses de vida. Vamos a ver si lo supero muy bien. Si no lo supero, ¿qué vamos a hacer? La vida es así. (…) No saben lo que me duele; el dolor es lo peor que llevo, pero es lo que hay. Si salgo de esta, me volveré a conectar. Y si no salgo, ha sido un placer conocerlos, estar con ustedes y vivir esta experiencia tan bonita llamada vida. Les mando un beso enorme. Cuídense mucho y nos vemos pronto, si Dios quiere. Si no, nos vemos en el cielo”, dijo Torres en un vídeo que colgó en sus redes en noviembre de 2021.

El nombre de Isabel Torres es recordado en su país por ser la primera candidata transexual al Reinado del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Luego de ahí, la artista estuvo envuelta en el activismo y el apoyo a la comunidad LGBTI+.

La fama de Isabel catapultó luego de la dicha serie, la cual fue dirigida por Los Javis. La misma está disponible en HBO Max.