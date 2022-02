Miguel Cedeño, ‘La Cerecita’, se mostró en un video durante su tercer ciclo de quimioterapias

El presentador de televisión, Miguel Cedeño; mejor conocido como ‘La Cerecita, se mostró nuevamente en sus redes sociales durante su tercer ciclo de quimioterapias que comenzó el año pasado.El joven ecuatoriano se ha mostrado optimista, con la mejor actitud, y agradecido con la vida por todas las muestras de apoyo.

“Orar es tan necesario como respirar. Mientras redacto este texto por mis venas pasa el medicamento, voy por mi tercer ciclo de quimio. ¿Cómo me siento? Hoy puedo decir que mucho mejor y con menos nervios de esa primera vez”, reveló Cedeño.

En otra publicación, ‘La Cerecita’ realizó un video en el que se despliega una galería de imágenes de él durante su proceso de tratamiento y las veces que ha tenido que ir al hospital.

“Yo también le agradezco al cáncer ¿Por qué? Porque lo estoy batallando yo, no mi mamá, tampoco mi hermana, ni mis amigos ¡Fui elegido para vencerlo! “, es el texto que acompañó el video.

“Gracias por no soltar mi mano (...) créanme que el proceso no es fácil, pero siento una paz que no se la imaginan y tengo la convicción que voy a salir adelante”, se le oye a Miguel decir en el video.

La última aparición en el programa de ‘La Cerecita’ fue el 26 de noviembre, desde ahí, no se conoce ni se ha visto la cara del presentador de farándula.

Su hermana, María Belén, subió una fotografía a su cuenta de Instagram donde se puede ver al presentador caminando en aparente buen estado de salud.

El pasado 27 de diciembre, la modelo también publicó una imagen en su Instagram de la habitación del hospital donde está recibiendo su tratamiento el presentador.

Aunque no se le vio el rostro, se cree que estaba en cama mientras ambos miraban el programa “De Boca en Boca” donde aparece él junto a Jasú Montero.