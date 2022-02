María Teresa Guerrero festejó su cumpleaños con impactante foto y un mensaje de empoderamiento

La famosa María Teresa Guerrero estuvo de cumpleaños y compartió dos foto donde dejó ver lo espectacular que luce. Además publicó un mensaje que permite ver su empoderamiento como mujer.

El cumpleaños de la expresentadora de televisión fue este 9 de febrero, ella nació en 1978, por lo que está celebrando sus 44 primaveras.

Pero ‘La Flaca Guerrero’ celebró su cumpleaños con dos fotos y una de ellas fue en topples. La primera imagen muestra a la famosa con su terno de baño posando con el atardecer como fondo.

Madurar es que la opinión sobre ti que más te importe SEA LA TUYA



HAPPY BIRTHDAY TO ME🎈🎂 pic.twitter.com/2lUcB1u1fX — mariateresaguerrero (@flacaguerrerog) February 9, 2022

“Madurar es que la opinión sobre ti que más te importe, SEA LA TUYA. Feliz cumpleaños para mí”, escribió María Teresa Guerrero en su publicación.

En la segunda foto se puede ver a la famosa posando sin la parte de arriba de su terno de baño. Esto mientras ella se cubre con los brazos mientras posa e forma relajada, en calma y sensual.

María Teresa Guerrero Cumpleaños (Instagram)

María Teresa Guerrero tiene una vida fitness y es empresaria, con su propia línea de ropa deportiva. Algo que sin duda le ha funcionado al dejar ver sus resultados a lo largo del tiempo.

Y es que la expresentadora es un claro ejemplo de que el deporte te permite mantenerte con apariencia joven y con salud. Ya que ella, a sus 44 años, se mantiene igual de hermosa que hace años atrás, como si la edad no le pasara factura.

Aunque ya no se encuentra en las cámaras nacionales, a la famosa le han caído a veces polémicas. Una de estas fue hace dos años, cuando le cuestionaron que no tuviera hijos.

“¿Por qué no tuviste hijos? Siempre me sorprendo cuando alguien me hace esta pregunta. Que no sea madre no significa que soy egoísta o que mi vida esté incompleta. El Camino de la Maternidad no es la vía que tomó mi vida, pero eso no significa que fui en la dirección incorrecta”, respondió ella.