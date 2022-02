Karol G y Becky G lanzan un nuevo sencillo llamado “Mamiii”

El día de hoy, Karol G y Becky G sacaron una nueva canción llamada “Mamiii” en la cual ambas cantantes muestra sus dotes artísticos por medio de sus poderosas voces. Previo a su anunciamiento Becky G comentó emocionada a sus fanáticos en las redes sociales: “Se viene himno con Karol G”, pues la cantante colombiana Karol es quien participa como invitada en esta canción.

Este nuevo sencillo que hasta el momento no cuenta con un video audio visual habla acerca de lo tóxicas que pueden ser a veces las relaciones de pareja. Así mismo esta canción versa del empoderamiento femenino y cómo superar a una pareja de una manera rápida. La letra fue escrita por Karol G y Becky G en colaboración con Daniel Echavarria y Elena Rose, mientras que la producción estuvo a cargo de Ovy On The Drums.

Esta es la letra de “Mamiii”:

O-O-Ovy On The Drums

Salud, mami

Ah, ah, ah, ay

Lo que no sirve que no estorbe

Te metiste autogol por torpe

Te quedó grande este torque

Ya no estoy pa’ que de mí te enamores, baby (Chi)

Sin Visa ni pasaporte

Mandé tu falso amor de vacaciones (Chi, chi, chi, chi, chi, chi)

Pa’ la mierda y nunca vuelvas

Que todo se te devuelva, no

De lo que me hiciste si no te acuerdas

No me vuelvas a llamar, que hasta boté el celular

De lo tóxico que eres, se volvió perjudicial

Lo que se va, se va

Conmigo no te equivoques

De lo tóxico que eres, no te quiero ver más (Chi)

Llegué pa’l party, saca la botella

La que te quería, no sé quién es ella

Te dejé el review, no te puse ni una estrella

Y te olvidé porque no dejaste huella

No mira pa’trás ni pa’ parquearme

Tengo a uno que está listo pa’ llevarme

El segundo está esperando en el hotel

Y el tercero lo conozco esta noche

No me llames, que mi número cambié

Si quieres que te lo dé (Dé), llama 1-800-jódete

No sé si me escuchaste

No me llames, que mi número cambié (Cambié)

Si quieres que te lo dé (Dé), llama 1-800-jódete (Jódete)

No me vuelvas a llamar, hasta boté el celular

De lo tóxico que eres, se volvió perjudicial

Lo que se va, se va, ah-ah

Conmigo no te equivoques

De lo tóxico que eres, no te quiero ver más (Ey)

Ay, yo lo lamento (Ah)

Tu’ gana’ de volver (Ey) murieron en el intento (Ah)

Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo

Quedaste bien porque lo mío ni cuento (Papi)

Te veo en la’ rede’, no puedo creerlo, qué pena de ti (Pena de ti)

Yo que fui buena y tú qué gonorrea pagándome así (Eah, qué gonorrea)

Pata de dos patas, lo dijo Paquita

Un animal rastrero (Jaja)

Que se come todo que se atraviesa

Diablo, tú ere’ un cuero (Cuero)

No digas “Te quiero”, mejor sé sincero (Ey)

No digas “Te amo” (Ah) porque eso fue en vano (Ah)

Llorando estaba’ tú y como no te salí

Andas comiéndote a otra perra, pero estás pensando en mí (Chi)

No me vuelvas a llamar, hasta boté el celular

De lo tóxico que eres, se volvió perjudicial

Lo que se va, se va, ah-ah

Conmigo no te equivoques

De lo tóxico que eres, no te quiero ver más

Ouh

Repítelo, mami “Que a veces no te cambian por algo mejor y ni siquiera por algo más rico”

It’s the real G’s, baby (Jaja)

Ovy On The Drums