El mensaje de Scott Disick a Khloé Kardashian que insinúa un romance entre ambos

Parece que la separación que tuvo Scott Disick de Kourtney Kardashian no ha sido suficiente para mantenerlo alejado de la familia, a pesar de los conflictos con su ex, parece que el empresario hace todo lo posible por tener cercanía con alguna de las hermanas e inclusive se han colado algunos rumores luego de un comentario en una publicación de Khloé Kardashian.

Luego del divorcio entre Disick y Kourtney, parece que las cosas no le han salido muy bien a él y es que según varias fuentes cercanas el también modelo ha caído en una fuerte depresión luego de que se hiciese pública la noticia sobre el compromiso de su ex con Travis Barker, por lo que buscó consejo en Kim y ahora parece estar tras Khloé.

Un comentario de Scott Disick en una publicación de Instagram de Khloé Kardashian llama la atención de los fans

El compromiso de Kourtney parece haber golpeado tanto a Scott Disick que, ha tenido que reunirse con Kim para pedir consejo. Recientemente una fuente cercana al empresario reveló que se vio con la socialité y su novio Pete Davidson en búsqueda de alguien con quien hablar, pero, su reciente actividad en redes sociales ha llamado la atención.

Hace poco Khloé Kardashian compartió una fotografía en su cuenta de Instagram en la cual posa haciendo alarde de su sensual figura mientras viste una prenda de SKIMS, la marca creada y liderada por Kim. La estrella de “Keeping Up With The Kardashians” acompañó la pieza sin mangas con unos tacones que causó una gran reacción en Disick.

La publicación llegó rápidamente a los más de 2 millones de likes y por supuesto, los fans no se hicieron esperar y se volcaron en la sección de comentarios para alabar el increíble look de Khloé, pero uno de los comentarios llamó la atención de los internautas por encima de los demás, se trata del mensaje que dejó Disick a la modelo.

“Viéndote Increíble” fue el breve pero contundente mensaje de Scott, el cual acompañó con un emoji ardiendo. Si bien el comentario hizo explotar las redes con una enorme cantidad de rumores sobre un supuesto romance, es muy probable que esto no pueda estar más alejado de la realidad debido a la gran amistad que ambos tienen.

Casi de inmediato, usuarios en múltiples plataformas comenzaron a especular sobre un romance, pero hay que resaltar que Scott Disick y Khloé Kardashian tienen años siendo amigos muy cercanos ya que se llevaron bien desde el momento que se conocieron y tienen como costumbre dejarse mensajes juguetones en las publicaciones de cada uno.

Khloé Kardashian and Scott Disick leaving a basketball workout in Calabasas, CA (October 25, 2019) pic.twitter.com/xYQsjRXFjw — Khloé Kardashian News (@KhloeArchive) October 26, 2019

Además, en alguna que otra ocasión en el pasado, ha sido el mismo Scott el que ha defendido a Khloé de los ataques e indecencias que algunos usuarios han comentado en sus publicaciones, por lo que, en este caso seguramente se trate de otro inocente juego entre los dos y no de un romance.

Los fans reaccionan al mensaje que dejó Scott Disick para Khloé Kardashian

Rápidamente los fans de Khloé respondieron al mensaje de Scott con opiniones mixtas. “Me encanta la amistad que tienen entre ambos” y “Oye, necesitas calmarte” son dos comentarios de usuarios que ejemplifican la división en el tema. Ninguna de las dos celebridades se ha dado a la tarea de responder o comentar más sobre el tema.

give me a friend like Scott Disick for Khloe Kardashian 🖤 pic.twitter.com/NCPWaa26ke — Oops 🌹🔪 Hi (@Diana_Yuna97) December 5, 2019

Pero no todo giró en torno a su relación, algunos fans pidieron que ambos se juntaran para realizar alguna colaboración e inclusive sugirieron que crearan un podcast juntos para el deleite de sus seguidores.

