Britney Spears preparada para su esperado regreso y muestra un adelanto

Britney Spears demostró que tiene un respaldo incomparable de millones de personas en el mundo después de que enfrentara una batalla legal para librarse de la tutela de su padre, bajo la cual estuvo por más de 13 años.

Esta situación la mantuvo alejada de los escenarios y de sus proyectos musicales, sin embargo, en varias ocasiones había manifestado sus ansias por regresar.

A varios meses de ser liberada de la tutela, la princesa del pop parece estar lista para regresar con todo al mundo de la música y así lo dijo a través de las redes sociales.

En un reciente video compartido en Instagram, la famosa apareció bailando, con un body rojo y tacones, su canción Get Naked, una de las más populares de su álbum Blackout de 2007.

“Estos son 13 segundos de mí en tacones antes de teñirme el cabello de morado... ¡Esto es un adelanto de lo que está por venir! Mi canción Get Naked!!! Espero que estén teniendo un gran día!!!!!”, escribió en su publicación.

De inmediato, la publicación generó revuelo y emoción entre los fanáticos, quienes manifestaron su emoción a través de más de 50 mil comentarios en el video.

La publicación superó los 2 millones de likes y superó las 23 millones de reproducciones.

Aunque no brindó detalles del tipo de proyecto que presentará próximamente, sería el primer trabajo después de 5 años y tras su éxito en la batalla legal que tuvo con su padre.

Britney Spears se muestra renovada después de su liberación

La Princesa del Pop se convirtió en una de las noticias más relevantes de la farándula cuando brindó su testimonio ante una jueza sobre lo que vivía bajo la tutela de su padre.

La princesa del pop tuvo la oportunidad de hablar y revelar detalles del tipo de vida que lleva desde que su padre, Jamie Spears, llevaba el control de diversos aspectos de su vida, como es el de su patrimonio de $ 60 millones.

La cantante habló por más de 20 minutos para explicar que lleva una vida en la que no se siente feliz y califica la tutela como “abusiva”.

“Quiero poner fin a la tutela y no quiero que me evalúen por una condición previa. Me hace sentir como si estuviera viviendo en un programa de rehabilitación y no en mi casa”, dijo la celebridad ante la jueza.

Las declaraciones reavivaron al movimiento Free Britney, que brindó su apoyo en redes sociales.

Después de meses de incertidumbre, Britney no solo se libró de su padre, sino que también cedió la tutela en todos los sentidos.