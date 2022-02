(VIDEO) Carolina Jaume responde a las críticas por su apariencia física

Carolina Jaume estuvo en el ojo del huracán tras la polémica que se ha desatado con su expareja Allan Zenck. Situaciones personales que fueron trasladada a las redes sociales por parte de la pareja. Después de dimes y diretes, la actriz dijo que para ella moriría el tema ahí y desde ese día no se pronunció al respecto, mientras Zenck publicaba más mensajes.

La presentadora ecuatoriana respondió a algunas críticas sobre su físico. “Mucho leo que me escriben “estás cachetona”, “está gorda”, “está panzona” (...) Sí estoy cachetona y panzona porque he subido 10 libras. Creo que ahorita es más importante enfocarme en otras cosas, en la mente, el corazón, en el trabajo, en otra cosas y después el físico vendrá. Así que si me disculpan, tengo una cena, la primera en muchísimo tiempo. No me importa y me voy a tragar todo lo que pueda”.

La pelea mediática de Carolina Jaume y Allan Zenck no es reciente. Hace poco se confirmó la nueva relación del exesposo de Jaume con una modelo y desde entonces la pareja ha enviado “indirectas” mediante sus historias de Instagram.

Lo más reciente fue cuando la presentadora de “Soy el mejor” rompió en llanto indicando que sintió vulnerada su seguridad, luego de que Zenck publicara varios chats donde supuestamente ella le pide que regrese. Mientras Jaume afirma que son mensajes antiguos y alterados.

“Para mí muere el tema ahí. Yo no tengo porque hacerte más daño del que tu me haces a mí, pero de verdad tu nivel de manipulación y mentira siempre es muy grande”. Desde ese momento no ha hecho referencia al tema.

Mientras que Allan Zenck, un día después publicó una historia de una foto de los exteriores de la Fiscalía y dice: “Te siguen esperando (...) ¿Qué pasó? Tu abogado no aceptó el canje (...) Después de haber pasado por tanto que raro no te presentes para liberarte de la opresión”.