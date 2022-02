Wilson sale de MasterChef Ecuador y revela que “no podía más”

Wilson Velasco abandonó las cocinas de MasterChef Ecuador tras no superar las expectativas de los jueces con su plato. Tras su eliminación publicó unas historias en su cuenta de Instagram donde hizo unas revelaciones y entre ellas que “no podía más” y que estaba saturado.

Señaló que lo invade la nostalgia por haber salido del reality. “ Había mucha tristeza y llegó un punto en que no podía más. Me saturé. Son cosas que pasan; a veces se nublan las ideas y uno no sabe qué hacer. Ciertos errores llevan a una eliminación y fue lo que me pasó”, comentó.

Ahora, Wilson estará en ‘Tiempo Extra’ donde el ganador recibirá la jugosa suma de USD 5.000. Sobre ello, aseguró con efusividad que espera con ansias competir con Alberta a quien le dedicó un mensaje de cariño.

Velasco no superó el reto de eliminación en el que los participantes tenían 60 minutos para elaborar una entrada y un plato fuerte. Wilson hizo una crema, que los jueces coincidieron que estaba salada. El cerdo estaba seco, su salsa no compaginó muy bien y el puré de coliflor no gustó mucho a loas chef. Ello le costó su salida de las cocinas del programa.

#MasterChefEcuador | Wilson falló en la cocción del cerdo y la sal del puré de coliflor en su plato fuerte, mientras que en la entrada su huevo se pasó de cocción. pic.twitter.com/DufNsHL7tm — Teleamazonas (@teleamazonasec) February 9, 2022

Una de sus grandes amigas y con quien protagonizó una que otra polémica, María Laura, fue quien más lloró y se sintió triste por su salida.

Sus otros compañeros y los jueces, le dedicaron emotivas palabras de despedida al describirlo como “la sazón de la casa”, por su humor y positivismo. De hecho, en la competencia lo llamaban el “rey de las salsas”; algo irónico en el capítulo de ayer ya que no le hizo honor a su apodo.

Reacciones en redes

En Twitter, los usuarios posicionaron el nombre del guayaquileño en las tendencias. Hubo comentarios divididos ya que algunos estaban a favor de su eliminación y otros en desacuerdo.

Murió el Perú: Hubo cristales rotos, y sacaron a Wilson de Masterchef — Rafael Trejo (@Rafael_Tr3jo) February 9, 2022

Se fue Wilson y no se por que me dio pena 🙈 #MasterChef — La Ruki 🌿 (@ruthjarrin75) February 9, 2022

Hoy en Master Chef debió irse Ana tenía un pescado tAn feo feo pero el colombiano lo tenía ya elegido a Wilson😡 — lee (@lupeserranomira) February 9, 2022

Se fue Wilson. Falta que se Vaya Chechi y que descalifiquen a Meriyou y ahi si mejoraria todo Masterchef Ecuador 3 #MasterChefEcuador — elyonoseque (@elyonoseque) February 9, 2022