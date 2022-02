Max, el hijo de Jennifer Lopez, debutará como actor en ‘Marry me’

Ha nacido una nueva estrella y es que Jennifer Lopez confirmó recientemente que en su nueva película, Marry Me, habrá una participación especial: la de su hijo Max, producto de su relación con Marc Anthony.

Él es el hermano gemelo de Emme, quien ya ha tenido varias importantes apariciones al lado de su mamá, como la que hizo cantando y bailando en el Super Bowl, pero ahora es el turno del joven de 13 años de ponerse bajo los focos.

La cinta se estrenará el próximo 11 de febrero y se prevé que sea una éxito, ya que además cuenta en su elenco con otras estrellas como Maluma y Owen Wilson.

Lo que se sabe del debut del hijo de Jennifer Lopez en el cine

“Él no quería hacerlo, la verdad, pero hubo otros niños de la familia que lo animaron diciéndole: ‘Hazlo, hazlo, que lo vas a disfrutar’”, contó la intérprete de On the floor en declaraciones al programa El gordo y la flaca, citado por People.

Pese a la timidez que ha mostrado en algunas apariciones públicas, la estadounidense de 55 años asevera que pasó momentos tan agradables que le augura una buena carrera en el cine.

“La pasó muy bien y quiere hacerlo más. Quiere ser actor”, reveló, sin dar más detalles sobre posibles nuevos proyectos en los que vaya a participar Max.

“No es que sea tímido, pero yo creo que él quiere ser más un actor de voz porque tiene una voz muy distinta, y puede poner voces muy diferentes. Pero hará lo que él quiera”, reiteró la famosa durante la conversación.

No obstante, no explicó más sobre el personaje que el adolescente tendrá en la ficción pero sí se conoce que JLo le dará vida a Kat Valdez, una diva del pop a punto de casarse con Maluma, cuando descubre que este le es infiel y todo se complica.