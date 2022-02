MasterChef Ecuador: La polémica reacción de María José al saber que trabajará en equipo con Klever

Esta noche habrá un nuevo reto por equipos en MasterChef Ecuador. Será en grupos de tres (rojo, azul y amarillo) y los participantes elegirán de forma sorpresiva a sus compañeros. En el adelanto se evidenció que María José quedó en equipo con Klever; dos que no han sido muy amigos en el reality.

En ocasiones anteriores, ya ha protagonizado inconvenientes, cruces de palabras y más. Algo que ha llevado a las críticas de usuarios sobre todo hacia María José. De hecho, cuando Klever regresó de ‘Tiempo Extra’, la guayaquileña expresó que tuvo un “sentimiento de indignación, de decepción de reproche”.

Ahora trabajarán en el equipo azul para conquistar el paladar de los jueces y seguir en la competencia. La dinámica del programa para que no haya favoritismos, los concursantes debía sacar de una caja llena de arroz, una paleta de madera al azar y según el color que saliera harían sus equipos.

Captura (YouTube Teleamazonas)

Andrés, María José y Klever sacaron las paletas azules. Cuando fue el turno de ella, y conocer que trabajaría con el, su rostro lo dijo todo. No estaba nada contenta de trabajar con ese equipo.

Captura de pantalla (YouTube Teleamazonas)

Al final tienen que trabajar equipo con quienes les toque y hacer una tarea amena para que resulten ganadores en este nuevo reto que se suma a los difíciles que en estos últimos capítulos se han presentado para pronto conocer al ganador de la tercera temporada de MasterChef Ecuador.

Wilson abandonó las cocinas

Wilson abandonó las cocinas de MasterChef Ecuador tras no superar las expectativas de los jueces con su plato. Tras su eliminación publicó unas historias en su cuenta de Instagram donde hizo unas revelaciones y entre ellas que “no podía más” y que estaba saturado.

Velasco no superó el reto de eliminación en el que los participantes tenían 60 minutos para elaborar una entrada y un plato fuerte. Wilson hizo una crema, que los jueces coincidieron que estaba salada. El cerdo estaba seco, su salsa no compaginó muy bien y el puré de coliflor no gustó mucho a loas chef. Ello le costó su salida de las cocinas del programa.