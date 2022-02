Felipe Crespo está vivo, el youtuber rompe el silencio sobre su supuesta muerte

En las redes sociales comenzó a circular un rumor sobre la supuesta muerte del creador de contenido Felipe Crespo. La mañana de este miércoles 09 de febrero varios usuarios, sobretodo en Twitter, se plantearon la interrogante sobre el deceso de este personaje cómico.

Toda esta incertidumbre llegó a su fin horas después. El youtuber guayaquileño extendió un video donde explicó su ausencia en redes sociales por casi un día, a la vez se mostró molesto por esta fake news que causó pánico en familia y allegados.

¿Qué estuvo haciendo?

El Loco indicó, con varios términos subidos de tono, que su celular estuvo apagado por varias horas por lo cual ignoraba este falso rumor. “Tuve que llamar a mi familia porque están bien preocupados, qué coraje”, comentó en una historia en Instagram.

“Sí, lamentablemente me amanecí y dormí tarde. Vine a la casa de un amigo y me quedé conversando hasta tarde y recién me despierto y me enteró porque acabo de prender mi celular. Qué desgracia”, finalizó.

Previo a su aclaración, múltiples cercanos al youtuber indicaron que Crespo estaba bien. De igual manera, medios nacionales se contactaron con autoridades competentes para verificar si existía algún tipo de registró de muerte en las últimas 24 horas, por supuesto no existió nada.

Fama del guayaquileño

Felipe Crespo dio un salto en 2021 cuando pasó de ser un cómico entrevistador a abrir su cuenta de OnlyFans. En esta última plataforma subió un video sexual junto a su expareja.

“Desde que empecé en Youtube, he ido creciendo de a poco, hay mucha gente que me quiere y mucha que me odia, sin embargo, mantengo mi estilo transgresor y atrevido”, comentó a un medio nacional cuando alcanzó el millón de suscriptores.