¿Adele se comprometió con Rich Paul? Esta es la joya que lució y desató los rumores

Adele ha estado en la mira por los medios durante los últimos meses no solo por el lanzamiento de su nuevo álbum “30″, sino también por su nueva relación con el agente deportivo Rich Paul. Y todo indica que dentro de muy poco dejará de llamarlo novio para referirse a él como esposo, ya que la cantante británica fue captada con un gran anillo de diamantes, el cual puede ser considerado como una señal de compromiso.

Desde 2019, Adele tramitó el divorcio con su exesposo Simon Konecki, pero no fue efectivo sino hasta marzo de 2021. Meses después, la cantante ya habría conocido a su actual pareja con quien al parecer terminará contrayendo nupcias más pronto de lo que se esperaba.

Así luce el anillo que presumió Adele

Durante la alfombra roja de los Brit Awards 2022 celebrado el 8 de febrero, la cantante de 33 años desfiló con un hermoso vestido negro con una especie de capa en tela de tul del mismo color. Pero los fanáticos no solo se enfocaron en su look sino que no pudieron evitar notar un gran anillo de diamantes que llevaba en el dedo dedo anular, en donde suele ubicarse un anillo de compromiso o matrimonio.

A pesar de que Rich Paul no caminó por la alfombra roja con ella debido a que el día antes de la premiación estaba en Los Angeles de fiesta con sus clientes Meek Mill, de 34 años, Kevin Hart, de 42, y LeBron James, de 37, el anillo despertó varios rumores respecto al futuro estado civil de la intérprete de “Easy on me”.

La cantante lució un gran anillo de diamantes en forma de lágrima ((David Fisher/Shutterstock))

“Ermm ... ¿Adele simplemente le hizo saber al mundo que está comprometida con Rich Paul al usar este anillo de diamantes en forma de lágrima en la #Brits?”, “Siempre me equivoco, por favor, ¿es ese anillo en el dedo anular de Adele? ¿Es esa la mano en la que lo llevas cuando estás comprometida?” y “Chicos, creo que Adele está comprometida con él” fueron algunos de los mensajes que se pudieron ver en las redes sociales.

El anillo en el dedo anular despertó las sospechas de sus fanáticos ((David Fisher/Shutterstock))

¿Habían rumores de separación?

El gran anillo que Adele lució durante la premiación podría calmar cualquier conversación sobre una presunta ruptura que muchos fanáticos venían especulando desde hace algunos días, pues antes de los Brit Awards, la cantante hizo una declaración que sugería que su relación con Rich había llegado a su fin.

En una publicación de Instagram en donde aparecía muy sonriente mientras sostenía un naipe, Adele escribió: “¡Así que estoy muy feliz de decir que voy a actuar en los Brits la próxima semana! ¡Y además iré a ver a Graham para charlar en el sofá mientras estoy en la ciudad también! ¡Estoy deseando que llegue! [la fecha]”.

Pero al final del mensaje, ella escribió una línea que, según varios usuarios de las redes sociales, podría indicar el final de la relación entre ella y el agente: “Oh, y Rich envía su amor”, seguido de un emoji de corazón. De acuerdo con los internautas, esto sería una manera “fría” de indicar un posible rompimiento con Paul.

¿Cómo inició la relación?

Adele arrojó algo de luz sobre los orígenes de su relación y la de Rich durante una entrevista con la revista Rolling Stone, comentando que se conocieron en la pista de baile de la fiesta de cumpleaños de un amigo en común hace años.

Los dos se volvieron a ver una semana después de la muerte de su padre, Mark Evans, y se comprometieron en la relación más “increíble, de corazón abierto y más fácil” en la que ha estado.

Indicó que inicialmente mantuvo la relación en secreto y no se lo contó a nadie: “Realmente no se lo dije a muchos de mis amigos al principio porque quería guardármelo para mí”, dijo en la entrevista. Pero, Adele no pudo mantenerlo bajo llave por mucho tiempo ya que los dos fueron captados en un plan de pareja en el quinto juego de las finales de la NBA, de esta manera haciendo oficial la relación.

