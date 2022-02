Zendaya muestra su lado maternal y deja ver que le gustaría ser mamá muy pronto

Zendaya está en el mejor momento de su carrera y su vida personal, y es que hace unos meses estrenó Spider-man: no way home, y ahora Euphoria.

La segunda parte de la serie está causando furor, al igual que la primera, donde Zendaya ha demostrado su gran talento en su papel de Rue.

Pero, además, también está viviendo al máximo su romance con Tom Holland, con quien tiene más de un año de relación.

Y es que van muy en serio, pues hace unos días se conoció que habían comprado su primera casa juntos en Londres para vivir su amor.

Además, hace unos meses Tom Holland aseguró que quería tomarse un descanso en la actuación para formar una familia, desatando sospechas de boda con Zendaya.

El actor expresó que quiere convertirse en padre. “Me he centrado en mi carrera durante 6 años. Quiero tomarme un descanso, centrarme en empezar una familia y averiguar qué quiero hacer fuera de esto. Amo a los niños. No puedo esperar a ser padre”, dijo Tom.

Y aunque Zendaya aún no ha hablado sobre este tema, recientemente sacó su lado maternal, emocionando a sus fans.

Zendaya encanta a sus seguidores al mostrar su lado maternal

La actriz de 25 años comparte constantemente los tras cámaras de la serie, y parte de su experiencia, mostrando lo que nadie puede ver.

Y hace unos días publicó unas fotos y videos con la niña que la interpreta a ella misma de pequeña en Euphoria.

En el video se ve a Zendaya bailando y disfrutando con los que muchos apodan “Baby Rue”, siguiendo sus pasos de baile, y demostrando que sería una mamá muy divertida.

En otras fotos también se ve a la actriz posando muy sonriente con su versión mini, e incluso, ayudándola en algunas escenas, llenándola de amor, confianza, y seguridad, para que la pequeña se desenvuelva sin problemas.

“Es lo más adorable que he visto”, “OMG que ternura, Zendaya será la mejor mamá”, “amo este lado de Zendaya”, “que bellas las dos, muero de amor”, y “creo que Zendaya ya está lista para tener hijos”, fueron algunos de los comentarios en redes.

Muy pocas veces hemos visto ese lado de Zendaya, pero parece que ya está preparada, como su pareja, para tener hijos, y prueba que será una gran mamá.