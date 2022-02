Sebastián Yatra compra su primera casa: así es la lujosa propiedad

Sebastián Yatra no ha parado de cosechar éxitos. 2022 empezó por todo lo alto con una doble celebración: su tercera producción discográfica, y la compra de su primera casa. Se trata de una lujosa propiedad en la ciudad de Miami de la cual el cantautor compartió algunos detalles.

“Para mí lo más importante era tener un lugar donde regresar, donde guardar mi ropa, que llevo ocho años sin eso. Entonces, cómo contruyes una vida sana en tu cabeza sino tienes algo como una vida... el único pensamiento es ´de aquí donde estoy en estas entrevistas, para dónde voy´. Te pones a hacer demasiadas cosas y no estás tan bien llenando otros aspectos de tu vida que son importantes”, afirmó.

El intérprete de “Tacones rojos”, admitió haber sido una persona que llegó a prescindir de una casa dónde llegar, “pero ahora me doy cuenta de que sí, soy una persona que le gusta crecer en comunidades, que haya momentos donde no tengo nada para hacer pero estoy tranquilo con eso... a mí que me dijeran que tenía una semana libre era lo peor que me podía pasar”, exclamó.

Sebastián Yatra Instagram @sebastianyatra

Sobre esta lujosa propiedad se conocieron algunas características. En total tiene 2.825 metros cuadrados, con cinco baños y cuatro habitaciones, cada una de estas con acceso al jardín y a la alberca. Se destacan los techos altos y la decoración con ventanas de vidrios para una iluminación natural. Los acabados de lujo tanto en la cocina y el comedor son tan llamativos como los conductos de aire acondicionado que lucen al descubierto en toda la propiedad.

Se trata de una propiedad moderna, construida en 2021 y con acabados personalizados, también los armarios de las lujosas habitaciones. Una de las estas diseñada para ser utilizada como oficina, cuenta con su propia puerta hacia el jardín. La decoración de diseñador en color blanco le da el toque elegante a la casa que está valorada en poco más de 2,5 millones de dólares, destacó Hola.

El colombiano comenzó 2022 con una nueva producción,“Dharma”, que incluye 17 temas inéditos. “Mi música es terapia. Es expresarme libremente porque yo entro a un estudio y no me meto en una caja o entre cuatro paredes en las que solo puedo escribir con un género, estilo o un estilo de ritmo, porque si no dejo de ser yo. Cada persona siente tantas cosas distinta,un día estás triste, otro día estás feliz, el otro día estás con ganas de volverte loco y emborracharte”, dijo en entrevista citada por Hola TV.