Razones por las que la suegra de Georgina Rodríguez no aparece en el reality de Netflix Georgina Rodríguez

Mucho se ha especulado sobre el por qué la madre de Cristiano Ronaldo no aparece en el reality de Georgina Rodríguez, ya que desde su estreno en Netflix ella dejó claro que éste era un material “exclusivo” en el que solo se conocería una gran parte de su vida personal que pocos habían visto.

Sin embargo, pese a que son muy limitados los momentos de real privacidad, se puede evidenciar cómo en él aparece una gran parte del círculo social de esta empresaria, bailarina y modelo, pero poco sale de su familia y la de su afamado novio. Esto ha despertado altamente la curiosidad de sus seguidores y de sus haters quienes se han atrevido a sacar sus propias conclusiones.

La más común tiene que ver con que ella es toda una diva y por tanto no iba a dejar que nada ni nadie le robara protagonismo en esta producción en la que ella hace gala de sus fortalezas, debilidades y habilidades tras ser una de las mujeres más envidiadas del mundo, ya que vive en un constante cuento de hadas y tiene a su lado al hombre más exitoso y famoso de todo el mundo.

Sin embargo, también hay quienes se han atrevido a desenmascarar aspectos de la vida de Georgina Rodríguez que pocos conocen y que nada tienen que ver con lo mostrado en ‘Soy Georgina’ y esos van más allá de la sencillez que ella quiere demostrar en este reality que ha levantado una ola de comentarios y reacciones.

Y aunque esto se trata de puro entretenimiento, esta chica de tan solo 28 años ha recibido miles de críticas, ya que al parecer no se logró el objetivo de que el público cambien su percepción, tanto que hay quienes la han cuestionado hasta el punto de considerar que ni sus familiares la soportan, porque tampoco quisieron aparecer en este programa, solo una hermana que viajó de su natal Jaca para acompañarla en este proyecto.

De ahí que han surgido razones que evidencian el por qué ni su suegra ni sus padres aparecen en este programa de Netflix:

No se lleva bien con la madre de Cristiano Ronaldo: Desde 2016 se ha comentado que entre Georgina Rodríguez y María Dolores Aveiro no existe una relación muy amigable, ya que la madre de Cristiano siempre ha estado en contra de que su hijo saliera con esta mujer. Sin embargo, éste hizo caso omiso y no solo la convirtió en su pareja, sino también en la madre de sus hijos.

María Dolores Aveiro habla poco de ella: En reiteradas oportunidades se le ha preguntado a la madre de CR7 cuál es la opinión que tiene acerca de la novia de su hijo. Y ella solo se esmera en decir que es “una buena chica” y “un gran apoyo para su hijo”. Más allá de eso no ha expresado esta mujer que ha estado siempre muy pendiente de su hijo y de todos los paso que él toma para su vida a pesar de ser un hombre ya realizado. Además, esto supone que entre ellas hay muy poco contacto.

No la quiere como esposa: Esto es algo de lo que también se ha hablado mucho y es que al parecer una de las principales razones por las que Cristiano no se ha casado con Georgina es porque a su madre no le gusta esta idea. De ahí que solo la tiene como su fiel compañera y madre de sus hijos, así como novia eterna.