Plataformas para ver en Ecuador las nominadas al Óscar 2022

Uno de los momentos más importantes de la industria cinematográfica ha llegado: conocer los aspirantes a los Premios Óscar 2022. La ceremonia oficial se llevará a cabo el próximo domingo 27 de marzo; a continuación, repasaremos las cintas con más nominaciones y dónde poder verlas.

Películas nominadas al Óscar

Mejor Película

Belfast (Google Play, Microsoft Store, Vudu e iTunes)

CODA: los sonidos del silencio (Amazon Primer)

No mires arriba (Netflix)

Drive My Car (Cine)

Dune (HBO)

El Método de Williams (HBO)

Licorize Pizza (Google Play, Microsfot Store, Vudu e iTunes)

El Callejón de las almas pérdidas (Cine)

El Poder del Perro (Netflix)

West Side story (Disney Plus)

Películas nominadas al Óscar

La película con más nominaciones fue El Poder del Perro con un total de 12. Seguida de Dune con 10 y Belfast con siete. En el caso de las cintas internacionales, títulos como “Drive My Car”, “Flee”, “The Hand of God”, “Lunana: A yak in the Classroom” y The Worst Person in the World” irán por la estatuilla.

En el caso de mejores efectos visuales, Marvel vuelve a la pelea con dos títulos: Spiderman No Way Home y Shang Chi. Sin embargo, tendrán que superar a largometrajes como Dune, Sin Tiempo para Morir y Free Guy.

Otros grandes títulos que saltan en otras categorías son La Casa Gucci, Cruella, Tick, tick…Boom, Encanto, Luca, Raya y el último Dragón y Los Mitchell contra las máquinas. En el caso de estos últimos títulos, en su mayoría, puedes ver en Netflix, Disney Plus y HBO