La relación terminó de la peor manera entre ambos intérpretes y, a dicho por la propia Kate, fue por culpa de Sean que ella fue víctima de una investigación federal que todavía le sigue costando dinero. Como se recordará, Sean Penn publicó un artículo en la revista Rollings Stone en el que la actriz habló de su encuentro con el narcotraficante “El Chapo” Guzmán y la citó como intermediaria.

Como una persona deplorable, es como Kate del Castillo calificó al actor Sean Penn, después de recordar que fue por culpa de él y a su artículo publicado en 2016 en la revista Rolling Stone que se desató una investigación federal en su contra que aún hoy le sigue costando dinero. En dicha publicación, la actriz habló sobre su encuentro con el narcotraficante "El Chapo" Guzmán y la puso como intermediaria.

“Él salió de mi vida, nunca más quise volver a contestarle el teléfono, lo bloqueé desde luego, no me interesa saber absolutamente nada de él”, soltó la artista “La reina del sur”, citó Expreso.

Kate del Castillo sobre Sean Penn: “Es una persona deplorable”

“La verdad es que me da una flojera infinita, no voy a perder ni más dinero, ni tiempo, ni esfuerzo, por esta gente que es deplorable y que es de la gente más baja que yo he conocido, porque eso no se le hace a nadie, poner en riesgo la vida de nadie” agregó la mexicana, al tiempo que aclaró no proceder legalmente contra el actor porque estaba trabajando para el gobierno de su país.

Admitió que sí tuvo una relación sexual con Penn, pero aclaró que nunca estuvo enamorada de él. En el documental de 2017 titulado “Cuando conocí al Chapo” ella contó a la periodista Lydia Cacho su encuentro con el narcotraficante, cita a la que asistió acompañada de Sean Penn.

Justo en ese contexto admitió que existía una relación con el ex marido de Madonna. “Pues caí, amiga, ¿qué te puedo decir?”, dijo en aquel entonces e incluso, la frase ha sido usada en memes y chistes. Ambos tenían amigos en común y frecuentaban los mismos círculos cuando Kate se mudó a Hollywood para hacer carrera en Estados Unidos.

No lo quieren sus “ex”

Tal parece que las relaciones de Sean Penn terminan mal, ya que ex parejas como Scarlett Johansson y Charlize Theron le aplicaron el “ghosting”) citó Es.Us. Durante sus salidas, Penn estaba casado con Robin Wright (con quien estuvo más de 20 años), de modo que lo vivido terminó siendo un romance fugaz.

Kate del Castillo sigue su vida y en cuanto a su carrera está animada con su versión de Anna Karenina en “A Beautiful Lie”. Por su parte, Penn interpreta a John N. Mitchell, fiscal general de los Estados Unidos e íntimo de Richard Nixon en la miniserie Gasliz, del canal Starz sobre el escándalo del Watergate.

