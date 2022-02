Revelan detalles del pasado de Georgina Rodríguez y afirman que le habría mentido a Cristiano

Después de que Georgina Rodríguez estrenara su reality show ‘Soy Georgina’ en Netflix, ha estado envuelta en polémica debido a declaraciones de su familia. Recientemente familiares declararon que la famosa le habría mentido a Cristiano Ronaldo y al mundo en su nueva serie, pues su pasado habría sido muy diferente al que narra.

Georgina Rodríguez enfrenta nuevas acusaciones de su familia

En su reality, las personas cercanas a ella la describen como una buena madre, mujer y amiga. Sin embargo sus familiares han decidido exhibir lo que consideran que es la verdad.

Su tío Jesús Hernández declaró que ella se había olvidado de ellos cuando conoció al futbolista.

De acuerdo con su tío ella vivió con él durante su adolescencia, pero ahora se siente avergonzada de ellos y se ha alejado.

“Yo era el encargado de mantener a Georgina y a su hermana, de comprarles ropa, pagar la electricidad y el agua... Yo la crié y se olvidó de mí.”

Él incluso intentó hablar con el futbolista enviando un mensaje por medio de redes sociales, en el cual le decía que tenía a la mujer “más malvada del mundo”, y que sí quería saber más se contactara con él, pero nunca recibió respuesta.

Ahora una amiga de su padre, declaró que la famosa tiene miedo de que salga a la luz su pasado, pues es diferente a lo que ella declaró.

De acuerdo con una entrevista en Socialité, los padres de la modelo se conocieron en un club nocturno en el que su madre trabajaba. Según esta persona, la madre de Georgina nunca dejó de trabajar y más tarde de fue a Italia.

También dijo que su padre era un narcotraficante, pero siempre se encargaba de las necesidades de su familia, por lo tanto no es verdad que Georgina viviera en la pobreza.

De acuerdo con la amiga de su padre, a Georgina nunca le faltó nada, a pesar de que en su serie asegura que sabe cómo es tenerlo todo y nada.

“Habría sido narcotraficante, pero ha sido la mejor persona que yo me he echado a la cara. Ella nunca ha tenido una carencia de nada porque su padre se ha encargado de eso. Todo lo ha tenido ella. No le ha faltado nunca nada.”

A pesar de las declaraciones de su familia, Georgina Rodríguez se ha mantenido firme en sus declaraciones y respondió de manera sutil a las declaraciones de su familia por medio de una publicación en redes sociales en la cual afirma que su familia solo son su madre y su hermana.

“Quiero dar las gracias a mi familia. Aquella que no me ha soltado la mano desde que llegué a este mundo. Gracias a mi madre y a mi hermana Ivana por acompañarme en el camino de la vida, porque siempre hemos sido una pequeña familia de 3, pero esto ha hecho que seamos incondicionales e inseparables. Gracias madre por los valores que nos inculcaste, los cuales hoy no puedo vivir sin ellos. Amor y respeto.”