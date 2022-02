Jennifer López revela cómo rompió todas las reglas para llegar a la cima y convertirse en una mujer exitosa

Hollywood supo de su calidad profesional en la película biográfica “Selena”, luego de eso el estrellato a la fama fue imparable y a casi 25 años del estreno de dicha película, el nombre de Jennifer López es sinónimo de éxito, distinción y sexapil.

La misma JLo ha confesado en varias entrevistas que el trayecto no ha sido tan fácil como muchos han creído y para poder lograrlo ha tenido que romper reglas y paradigmas establecidas por décadas en la difícil y controvertida meca del espectáculo.

Espírito competitivo y de superación

Proveniente de una familia puertorriqueña, López comenzó a forjar sus sueños desde muy chica en su natal Nueva York.

Según contó en una reciente entrevista con la revista Rolling Stone su niñez y adolescencia transcurrida en el humilde vecindario de Castle Hill en el Bronx, desde que pegó en su cuarto un afiche de la recordada banda juvenil Menudo, se trazó la meta de igualar la fama de dicha agrupación.

Su papá era técnico computación y su mamá maestra de jardín preescolar, todo lo contrario a otros artistas que crecieron y se desarrollaron con beneficios económicos o exposición mediática desde muy jóvenes.

Trabajos ante de ser figura mundial

La lista de trabajos adquiridos por Jennifer López es extensa. Ella misma destaca uno de sus primeros, en el que recibió 10 dólares por hacerse cargo de la limpieza en un salón de belleza. Otro de sus empleos fue a sus 15 años, vendiendo perfumes de contrabando, escondida en la parte trasera de una estación de servicios de gasolinas.

Paso trascendental

Viviendo una adolescencia común y corriente, plagada de varias relaciones sentimentales y primera excursión a la vida adulta, López tomó lo que posiblemente haya sido una de las mejores decisiones de su vida, paradójicamente tomada en contra de la voluntad de sus padres, en especial, su mamá Guadalupe.

JLo decidió dejar sus estudios universitarios para poder dedicarse por completo a la danza, considerado por ella misma como su primera gran pasión.

La negativa de su mamá se debió a que ella cuando fue joven también tenía el sueño de ser artista, aunque lamentablemente no contó con la suerte para lograrlo y luego de tener a sus 3 hijas lo tocó ser vendedora de “Tupperware” para poder subsistir y no quería que su fracaso no se repitiera con su hija.

Ante las negativas y disconformidades, Jennifer López siguió con su sueño que a la larga fue todo lo contrario a lo que la madre pensó que resultaría. Igualmente, la afamada actriz y cantante ha dicho que su mamá fue la primera persona que le direccionó al mundo de espectáculo y que, gracias a ella, heredó muchas facetas que le han servido por años en el difícil andar profesional.

El próximo 24 de julio cumplirá 53 años, edad difícil de creer por tan espectacular figura que no pierde vigencia a pesar del paso del tiempo. Todos los logros obtenidos durante una considerable carrera profesional, sirve para que Jennifer López sea fuente de inspiración para muchos latinos que quieran incursionar en Hollywood o cualquier ámbito del entretenimiento.