Jennifer Garner muestra un look deportivo con leggings con estampado de camuflaje

Sobre la alfombra roja o en eventos exclusivos, Jennifer Garner siempre cautiva en elegantes, femeninos y minimalistas trajes de diseñador en los que derrocha sofisticación a sus 49 años.

Sin embargo, en su vida diaria, la actriz gusta ataviarse en looks sencillos compuestos por prendas básicas, cómodas y lejos de las trends en los que se muestra como una mujer normal.

Por esto, es normal verla de paseo por Los Ángeles en estilismos casuales clásicos, desenfadados y relajados orquestados con piezas que todos tenemos, como jeans o leggings.

Así lo comprobó el pasado 1 de febrero al salir a dar su caminata matutina de rutina por las calles angelinas en un atuendo deportivo effortless con el que presumió su estilo y silueta fit.

Jennifer Garner enseña cómo llevar leggings estampados en un look sporty

Durante la mañana del martes, la protagonista de Si tuviera 30 fue captada luciendo fantástica en un básico look sporty mientras caminaba junto a una amiga por la ciudad de las estrellas.

El estilismo de la famosa para el recorrido estaba encabezado por un par de leggings negros en uno de sus estampados favoritos: el de camuflaje en gris, un print en el que tiene otras prendas.

La madre de tres combinó las mallas con su confortable sudadera con capucha azul marino y el logo del Churchill Boxing Club estampado en blanco, una pieza que lleva años en su armario.

Asimismo, remató el outfit compuesto por prendas recicladas de su guardarropa con un par de prácticas y estilosas zapatillas deportivas azul oscuro con detalles en turquesa de Brooks.

En cuanto a los complementos, la madre de tres se decantó por lucir solo sus gafas para leer de montura gruesa negra y un cubrebocas rojo con estampado de cuadros vichy negro.

La propuesta estilística se completó con un sencillo beauty look, luciendo su larga melena suelta de manera desenfadada y su rostro siempre joven sin una gota de maquillaje.

De esta manera, Jennifer Garner no solo volvió a probó su humildad y sencillez al vestir pese a ser una de las estrellas más exitosas en Hollywood.

Además, reafirmó que caminar con una amiga es una de las actividades que más disfruta y practica para mantenerse en forma, un hecho que reveló el año pasado a la revista Shape.

“Hace un tiempo, era tan difícil encontrar tiempo para mí que decidí dedicar un mes a programar caminatas con tantas amigas como pudiera durante los minutos libres que tenía”, compartió.

“Lo llamé ‘The girlfriend project’, lo que me ayudó a incluirlo en mi agenda. Le decía a cada amiga: ‘¿A qué hora puedes caminar el sábado? Voy a ir por ti’. Me llenó mucho (…)”, concluyó.