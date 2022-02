“Shak and Shaq” se titula el video más viral de las últimas horas, y se trata de un dueto de “altura” que se retó para bailar unos segundos muy pegajosos. Ese par no es otro que la famosa barranquillera Shakira junto al exjugador de la NBA Shaquille O’Neal.

En el marco de su cumpleaños número 45, la intérprete de “Loca” y “Waka Waka” aparece con traje deportivo, cabello suelto y gafas de sol retando al astro del baloncesto a bailar junto a ella, reseñó People.

La cantante es fanática del deporte del tabloncillo, de hecho, se le ha visto en primera fila al lado de su marido Gerard Piqué y sus hijos Milan y Sasha. No es de extrañar que entre su larga lista de amistades del “Jet set” se encuentre una de las figuras más queridas del deporte estadounidense, recordado por sus tres campeonatos con Los Ángeles Lakers y el cuarto con los Miami Heat.

“No me importan las estadísticas. Me preocupo por ganar, no por las estadísticas. Si anoto 0 puntos y ganamos, estoy contento. Si anoto 50 o 60 puntos, bato récords, y perdemos, me molesto”, ha expresado el popular deportista de 49 años.

Shakira y Shaquille O’Neal se retan para ver quién baila mejor

El video tuvo un doblete de publicaciones, tanto en las redes de la cantante, como en las historia de Instagram del también escritor, empresario y presentador de televisión. Ambos aparecen en pantalla dividida pero coincidiendo en los pasos de baile, como si se tratara de una coreografía en la que la pequeña Shakira se mueve al mismo ritmo de O’Neal, de más de 2 metros de alto.

Se conoció que la barranquillera tiene festejo doble porque Piqué también cumple años, para ser más precisos 35 primaveras. Shakira, también viene de celebrar los 20 años de su icónico álbum Laundry Service, y hasta lanzó una edición extendida del material que incluía una versión especial de su Éxito Whenever, Wherever! que interpretó durante el legendario Super Bowl LIV.

Evolución musical y personal

Como se recordará, Shakira saltó a la fama en la década de los 90 en su natal Colombia. Para entones su estilo era un poco más rockero, usaba melena azabache, pantalones de cuero y ropa poco descubierta.

Con los años su imagen se fue reinventando hasta el omento en que explotó su facilidad para bailar danza árabe por sus orígenes familiares así que incluyó esos movimientos de cadera en sus presentaciones.

Shakira se despojó de los pantalones, se cambió el color del cabello y su fama se disparó con éxitos indiscutibles que cantó en inglés y español, con lo que se abrió paso a la internacionalización. En la actualidad reside en Barcelona, España, pero no pierde contacto con su natal Barranquilla, ciudad a la que regresa cada cierto tiempo. Allá, Shakira maneja la fundación Pies Descalzos, dedicada a brindar educación de calidad para niños de escasos recursos.

