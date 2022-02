Estos han sido los espectáculos del medio tiempo más polémicos del Super Bowl

Se viene el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl el próximo 13 de febrero, donde se presentarán Eminem, Dr. Dre, Mary J. Blige, Snoop Dogg y Kendrick Lamar, lo mejor de lo mejor del hip hop y el rap.

El Super Bowl Haltime Show siempre ha sido un evento principal por derecho propio, desde bandas de música en su forma original hasta producciones multimillonarias con actos musicales icónicos, atrayendo a 96 millones de espectadores en 2021.

El primer Super Bowl y, por lo tanto, el primer espectáculo de medio tiempo, fue en 1967.

Momentos controversiales del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl

El espectáculo de medio tiempo también ha tenido su parte de controversias y momentos virales comentados. Hace dieciocho años, el “mal funcionamiento del vestuario” de Janet Jackson y Justin Timberlake visto en todo el mundo conmocionó a los espectadores y preparó a Jackson para lo que se vio en retrospectiva como un castigo mucho más severo que el que recibió su contraparte Timberlake, dañando su carrera mientras catapultaba la suya.

Para 2015, las conversaciones sobre el Super Bowl estaban firmemente en el panorama de las redes sociales, lanzando momentos virales como el “tiburón izquierdo” de Katy Perry, que estaba hilarantemente fuera de sincronización con el resto de los artistas.

Pero ninguno de estos momentos sería posible sin la innovadora actuación de Michael Jackson en 1993. Cuando hizo su debut en el Super Bowl en el escenario, permaneció de pie durante dos minutos completos en silencio antes de comenzar su actuación. Algunos lo vieron como arrogante, pero él tenía un plan. Que lo esperen. Lo que siguió fue un espectáculo de medio tiempo nunca antes visto.

Otras actuaciones en el Super Bowl

Con Britney Spears, Nelly y Mary J. Blige. NSYNC estuvo en su apogeo con la canción “Bye, Bye, Bye”. El espectáculo comenzó con una introducción tonta de Ben Stiller como su personaje de “Dodgeball”. Mientras NSYNC bailaba, Aerosmith se unió con su éxito “I Don’t Want To Miss a Thing”. Britney Spears se unió más tarde al acto, cantando “Walk This Way”, con Mary J. Blige uniéndose incluso más tarde y haciendo una breve aparición para cantar.

Con LMFAO, Cirque du Soleil, Nicki Minaj, MIA, Cee Lo Green, Andy Lewis, Avon High School Drumline, Center Grove High School Drumline, Fishers High School Drumline, Franklin Central High School Drumline, Southern University Dancing Dolls, coro de 200 personas compuesto por lugareños de Indianápolis. Madonna fue la primera cabeza de cartel femenina en actuar desde Diana Ross en 1996. Dijo que fue uno de los procesos de ensayo más agotadores por los que ha pasado. ¿La única controversia (aparte de la actuación directa de Madonna)? MIA mostró el dedo medio a la cámara.

