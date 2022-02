Los shows del Medio Tiempo más recordados del Super Bowl

Los Angeles Rams y Cincinnati Bengals protagonizarán el Super Bowl LVI de la NFL, y aunque la lucha por el trofeo Vince Lombardi es el plato fuerte del próximo domingo 13 de febrero, el show del Medio Tiempo generalmente suele robarse todas las miradas.

Para el espectáculo de este año se unirán cinco súper estrellas del rap y el R&B en el SoFi Stadium, de California: Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige y Kendrick Lamar.

Super Bowl LVI Kendrick Lamar y Eminem tendrán su primera participación en un Super Bowl (@NFL )

Todos estos artistas se han combinado para sumar 43 Premios Grammy y 21 albums números 1 en la cartelera del Billboard.

Sin duda una constelación de estrellas que nos hace recordar a algunas de las grandes figuras que dejaron su huella en el mayor escenario deportivo de los Estados Unidos.

5- Bruno Mars y The Red Hot Chilli Peppers (2014)

publimetro.pe (JAMIE SQUIRE/AFP)

Muchos dudaban de la capacidad de Bruno Mars para brindar un espectáculo de calidad en ese momento, pero el hawaiano no solo cantó y bailó, sino que tocó la batería demostrando su versatilidad unida al estilo rockero de The Red Hot Chili Peppers.

4- Beyonce y Destiny’s Child (2013)

Pepsi Super Bowl XLVII Halftime Show La vez que Beyoncé se reunió con Destiny’s Child en el escenario del Super Bowl. / Foto: Getty Images (Christopher Polk/Getty Images)

Luego de su separación de Destiny’s Child, Beyonce se convirtió en una de las más grandes estrellas de la música. Pero tras la ruptura de la agrupación en 2006, solo el majestuoso escenario del Superbowl pudo unir de nuevo en un escenario a Beyonce con Kelly Rowland y Michelle Williams para volver a cantar juntas éxitos como “Bootylicious” y “Survivor”.

3- U2 (2002)

Les tocó la difícil tarea de presentarse pocos meses después de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York, por lo que realizaron un emotivo tributo a las víctimas. Arrancaron con “Beautiful Day”, tocando también “MLK” mientras salían en la pantalla los nombres de todas las víctimas y emocionaron a los presentes con “Where The Streets Have No Name”, con Bono cerrando el espectáculo abriendo su chaqueta con una bandera de los Estados Unidos.

2- Michael Jackson (1993)

(Rusty Kennedy/AP)

El Rey del Pop cambió para siempre el espectáculo del Medio Tiempo con esta presentación, abriendo las puertas para que desde entonces numerosas súper estrellas de la música hayan seguido sus pasos para presentarse en el Superbowl. Solo con su entrada al escenario, antes de sonar los acordes de “Jam”, hizo de este show un clásico,

1- Prince (2007)

(CHRIS O'MEARA/AP)

Su actuación en el Medio Tiempo en Miami es considerada por Rolling Stone, Vulture y NBC Sports como la mejor en la historia de los Superbowls. porque no solo hizo vibrar a la audiencia con éxitos como “Purple Rain”, sino que unió el “We Will Rock You” de Queen con su “Let´s Go Crazy” y hasta hizo cover a Bob Dylan con “All Along The Watchtower”. Memorable.