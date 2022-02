Grey’s Anatomy: Esta es la escena que siempre hace llorar a Chandra Wilson

¡Ojo! Antes de compartirmos cualquier detalle de Grey’s Anatomy, queremos que sepas que este texto puede contener spoilers, por eso te recomendamos que solo sigas con tu lectura en el caso que ya tengas finalizado las temporadas o si te gusta saber de todo con anticipación, ¿Ok?

Si para los fanáticos de Grey’s Anatomy algunas escenas son muy difíciles, ¿Te imaginas una historia que hace a Chandra Wilson (Miranda Bailey) llorar todas las veces que la ve?

Bueno, a los que tienen curiosidad, la actriz reveló en una de sus entrevistas que siempre tiene mucha emoción y llora cuando ve la escena en que el personaje de George O’Malley (T.R. Knight) muere.

En su conversación, Wilson añadió que el momento que le sale más impactante es el que el doctor dibuja los números 007 — su apodo entre los médicos — en la mano de Meredith (Ellen Pompeo) y entonces descubren que él es la persona que está entre la vida y la muerte.

¿Qué tal recordar este momento? Vea abajo la escena publicada en un video de YouTube. (En el caso que no la veas, no te preocupes, solo debes hacer clic en el siguiente link).

Si te extrañas a George y todavía no has llegado a la temporada 17, prepara tu corazón pues el doctor hará una pequeña visita a su amiga Grey. 👀👀👀 Y si hay algo que te podemos adelantar, es que el que el eterno 007 no es el único personaje antiguo que estará en dicha season y que hará llorar a los fanáticos de la producción médica. (Si no vez al video abajo, te dejamos el siguiente enlace).