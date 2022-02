Ernesto se inscribió a MasterChef Ecuador por culpa de Érika Vélez y mostró la evidencia

Ernesto fue el eliminado de MasterChef Ecuador tras preparar una polenta mal cocinada en el reto de eliminación. Ahora solo quedan 9 participantes en busca del primer lugar.

Al momento de despedirse de los jueces y Érika Vélez dijo que estaba en el programa por su culpa. “La gente en el Twitter me insistió que me inscriba y yo no quería. Hasta que un día publiqué: si Érika Vélez me responde este tuit yo me inscribo a MasterChef y me respondió ‘empieza a practicar’”.

Ernesto afirmó que valió la pena. Ahora se incorporará a ‘Tiempo Extra’ para participar por 5.000 dólares y competirá con Alberta, Matías.

“Me ha encanto conocerte. Al inicio fuiste más cerrado, pero poco a poco te fuiste soltando. Me encanta el humor que tienes. Creo que tienes mucho talento, llegaste al top 10 (..) tus hijos deben estar recontra hiper orgullosos. Qué bueno que ese tuit haya funcionado”, dijo Érika Vélez en su despedida.

Ernesto agradeció a los jueces y los abrazó al final. “Todo ha sido una gran experiencia, he conocido gente maravillosa. No quería que se acabé”.

Al final dejó un consejo a cada uno de sus compañeros y los describió como excelentes personas de lo que llegó a conocer en su tiempo en las cocinas de MasterChef Ecuador.

Ernesto tiene una personalidad seria y poco a poco se fue ganando el cariño del público con su humor sarcástico.

Los jueces rescataron toda su evolución y su valentía por dar el paso de intentar estar en MasterChef Ecuador mientras pasaba un duro momento. Una semana antes de la audición en Guayaquil, su mamá había fallecido.

“Yo no soy de demostrar emociones y el momento que lo hago exploto y sale con todo. Mi estación era mi escenario y mi cocina mi batería, estaba haciendo un show, haciendo lo que me gusta”, dijo al final del programa.