Anime: plataformas y horarios para ver los capítulos de Kimetsu no Yaiba y Shingeki no Kyojin

Kimetsu No Yaiba

Kimetsu no Yaiba (Demon Slayer) y Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) se han convertido en los animes que toda persona espera ver cada domingo. Ambas series estrenan un episodio al finalizar la semana y continuación te contamos donde visualizarlos y el horario que se transmiten.

Kimetsu No Yaiba

Actualmente, se está desarrollando la segunda temporada, en el arco del Distrito Rojo, y a la falta de tres episodios, todos están a la espera del gran desenlace. Tnajiro se ha unido al pilar del sonido Uzui para enfrentar a la Luna Superior 6.

Si aún no has visto este anime, puedes empezar con su primera temporada que está disponible en Netflix. Mientras que la cinta del Tren Infinito y la segunda temporada debes visualizarla en Crunchyroll o Anime FLV

Ahora, si estas esperando el episodio 10, este se transmitirá cerca de las 11:00 en Ecuador el domingo 06 de febrero. Bajo este horario puedes darte una idea de la emisión en otros países de la región.

Shingeki no Kyojin

Para muchos uno de los mejores animes de la actualidad. Attack on Titan está en su última temporada y se acerca, con cada capítulo, el esperado desenlace. Lastimosamente, esta serie no está dosponbiel en ninguna plataforma de streaming, porlo que debes visualizara en Crunchyroll o Anime FLV.

La emisión de su episodio 81 será a las 13:00 en Ecuador.