Selena Gomez confiesa cuál fue su peor momento de moda en su carrera

Si bien Selena Gomez ha dejado claro que tiene una prominente vena fashionista, al igual que todas las celebridades, ha tenido algún que otro traspiés en cuanto a la moda durante su carrera. La actriz de “Los Hechiceros de Waverly Place” ha hablado recientemente sobre el que para ella es su peor error en este ámbito y es el que todos tienen en mente.

Muchas veces la nacida en Grand Prairie, Texas ha marcado tendencias importantes en la industria del entretenimiento por su manera de vestir y estilo, en especial durante el comienzo de su carrera, cuando era una chica Disney. Pero hubo un momento que Selena recuerda con particular desdén debido a la terrible decisión que tomó en una alfombra roja.

Durante reciente entrevista, Selena Gomez reveló cuál es su peor momento de moda, te contamos todo al respecto

Momentos desdichados en cuanto a la moda en las alfombras rojas hay miles, con los años algunos looks se han quedado plasmados en la memoria colectiva de los fans y los medios especializados en farándula y lamentablemente, Selena Gomez fue la protagonista de uno de esos bochornosos momentos.

Si bien, las alfombras rojas de cualquier evento son una de las más altas prioridades de las celebridades, a veces por cuestiones de tiempo o situaciones previas, sus atuendos y apariencias no son los más adecuados. Muchos recuerdan cuando la intérprete de “De Una Vez” se apareció frente a las cámaras extremadamente bronceada.

Durante una entrevista con el medio británico Glamour UK, la cantante y actriz recordó esa bochornosa velada de 2018, momento en el cual descubrió que mientras más tiempo llevara aplicado el bronceador, más oscura se volvía su piel. Para cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde y sus fotos estaban en todos lados.

“Mientras me preparaba para la Met Gala hace unos años, nos pusimos un poco de loción bronceadora y se veía hermoso, pero a medida que avanzaba la noche se oscurecía más y más” Dijo la actriz de “Only Murders in the Building” quien recuerda la terrible pena que sintió cuando se dio cuenta de su apariencia minutos después de desfilar por la alfombra roja.

Gomez continuó diciendo “Cuando me senté vi las fotos que me habían tomado, me veía completamente anaranjada. Ahí estaba en este prestigioso evento, mi primer pensamiento fue: “¡Tengo que salir de aquí!””. Por supuesto, Selena acabó por quedarse para el resto del evento, pero nunca olvidará esa noche.

Por suerte, Selena Gomez aprendió la lección y no volverá a repetir el mismo error en un futuro, ahora es mucho más cuidadosa con los productos que aplica sobre su piel y el tiempo que los usa. Sorprendentemente, la actriz igual lució despampanante durante la velada y si bien, muchos recuerdan el tinte de su piel su vestido se llevó muchos halagos.

Selena Gomez supera uno de sus peores momentos fashionistas y ahora marca tendencias para el invierno

Los fans de Selena están totalmente agradecidos de que la lección fuese aprendida y ahora se deleitan con los impresionantes looks con los que la celebridad es vista en las calles, siempre luciendo espectacular, pero manteniendo una vibra casual, ejemplo de esto fue la vestimenta de invierno con la que se le captó en Nueva York recientemente.

📸 Nuevas fotos de Selena Gomez en Nueva York. pic.twitter.com/52Hxnd286J — Selena Media Spain (@SelMedia_es) January 25, 2022

La cantante salió a las heladas calles de Nueva York vistiendo un atuendo compuesto totalmente por prendas de la marca Ugg, de las cuales siempre ha sido fan. Esto podría ser lo último que hacía falta para poder afirmar el retorno a la moda de dichas prendas abrigadas.

