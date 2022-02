Moonfall: la “caída” de la Luna de Roland Emmerich amenaza a la humanidad, pero no conquista a los críticos

El alemán Roland Emmerich regresa a lo que mejor sabe hacer: amenazar la existencia de la humanidad. En esta ocasión será una fuerza que saca de órbita a la luna la que ponga en peligro a los 7 billones de habitantes del planeta y Halle Berry y Patrick Wilson intentarán revertir el fatal desenlace.

Los críticos, sin embargo, ya dieron su veredicto: en el destacado portal Rotten Tomatoes la película cuenta con un decepcionante 44% de aprobación y algunos de los comentarios relevantes son relacionados con la mala ejecución del guion y huecos en la historia.

Emmerich dirige un guión que coescribió con Harald Kloser y Spenser Cohen, y recuerda a las películas de catástrofes de los 90, como “Armageddon”, algo del alto concepto de “Interstellar”, algo del ADN de Emmerich de “El día después de mañana” e incluso similitudes a “2001: Una odisea del espacio” y “El planeta de los simios”.

Héroes y conspiranoicos

Unas semanas antes del impacto, y con el mundo al borde de la aniquilación, la ejecutiva de la NASA y ex astronauta Jo Fowler (Berry) está convencida de tener la clave para salvar nuestro planeta. Pero solo el astronauta Brian Harper (Wilson) y el teórico conspiranoico KC Houseman (John Bradley - Game of Thrones) le creen.

Moonfall 2 John Bradley (iqz.), Patrick Wilson (c) y Halle Berry (der.) (IMDB)

Atestada de desastres naturales ocasionados por la afectación de la luna, caos social y una lluvia de pedazos de luna, los protagonistas organizarán una misión espacial imposible para aterrizar en la superficie lunar e intentar salvar a la humanidad. Pero según Holdenfield (Donald Sutherland), esta será la sexta extinción inminente que enfrenten los terrestres.

Secuelas listas

“Tengo dos partes más pensadas para esta historia, que naturalmente me encantaría rodar si la película funciona”, aseguró Emmerich en una entrevista a la agencia EFE. “Hace nueve o diez años leí un libro, ‘Who Built the Moon’, que me llevó a interesarme por el tema -recuerda el alemán-. Su teoría era que la Luna es un objeto construido”.

El alemán tiene en su currículo reconocidas cintas taquilleras donde expone cómo se acabaría el mundo: por el cambio climático (“El día de mañana”), por una mutación nuclear (“Godzilla”) o por una invasión alienígena (“Independence Day”).