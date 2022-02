¿Lo necesitaba?: Thalía se somete a tratamiento para reducir la grasa del cuerpo

A sus 50 años, Thalía se encuentra en un gran momento de su vida, luciendo más bella que nunca, por lo que sorprendió a sus fans, al mostrar que decidió someterse a un tratamiento para reducir la grasa de su cuerpo, pues algunos consideraron que no lo necesitaba.

¿Qué se hizo Thalía?

Por medio de sus historias de Instagram, la artista mostró cómo fue el procedimiento al que se sometió.

En las imágenes la vemos recostada en una camilla, usando cubrebocas y una careta para protegerse.

Historia de Thalía Foto: Instagram @Thalia

De acuerdo a lo que ella misma reveló, el tratamiento se llama endermologie, una técnica de lipomasaje, la cual ayuda a reducir la grasa de ciertas zonas del cuerpo.

“A ver qué tal me va, hace años que no me lo hago”, dijo la también actriz y aclaró que aunque llevaba sólo un brassier puesto, para ella era como estar en traje de baño. “Para las mentes cochambrosas”, agregó.

La artista también compartió que está pensando en hacer algo con su papada, pues ella considera que lo necesita, aunque sus fans no piensan igual, pues para ellos luce hermosa.

¿En qué consiste la endermologie?

De acuerdo al sitio “Top Doctors”, se trata de una técnica de lipomasaje, conocida también como LPG, que consiste en reducir las zonas con acúmulos de grasa, a través de la estimulación de la circulación y reducción de tejido adiposo.

Permite remodelar las zonas del cuerpo que son más “rebeldes” y que no pueden ser tratadas con dieta ni ejercicio.

No es invasiva para el cuerpo, por lo que es una de las más recurrentes para estos casos.

Se basa en un masaje terapéutico profundo, en el que se emplea un mecanismo formado por dos rodillos, que se aplican sobre la piel y produce efecto de aspiración. Lo que permite amoldar la zona tratada y corregir la celulitis; además de estimular el sistema linfático y la circulación.

Thalía a sus 50 años

Aparte de lucir una figura torneada, la cantante también tiene un cutis admirable.

Gracias a que constantemente está probando cremas y cuida su rutina de skin care.