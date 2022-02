Kate del Castillo vuelve más fuerte y aguerrida que nunca con ‘La Reina del Sur’

La Reina del Sur se ha convertido en una de las series más exitosas de los últimos tiempos, haciéndose acreedora de un Emmy Internacional como mejor serie de habla no inglesa, en 2020.

Desde su estreno, la serie ha dejado al espectador al borde del asiento y ahora regresa en una nueva entrega que promete estar cargada de drama, acción y de una Teresa Mendoza mucho más fuerte y poderosa de la mano de Kate del Castillo.

En conferencia de prensa virtual, la actriz dejó ver su emoción por volver a interpretar a este personaje luego de que en 2019 concluyera la segunda temporada.

“La verdad es que regresé con mucho miedo e inseguridades porque no sabía si después de tanto tiempo, uno si la gente iba a recordar a Teresa Mendoza y dos, si mi cuerpo y yo íbamos a recordar cómo interpretarla”, reveló Kate. “Pero la verdad es que es un personaje que ha estado conmigo desde que lo hice por primera vez y cuando empecé los ensayos, cuando empecé a leer, es algo que traigo en el ADN. Fue una cosa muy sencilla con ayuda de mi director y además con increíbles capítulos que son pequeñas películas”.

La serie está basada en novela homónima del autor español Arturo Pérez-Reverte y fue adaptada por Roberto Stopello y Valentina Párraga. La historia gira en torno a Teresa, una mujer que termina involucrada en el mundo del narcotráfico y lejos de ser una mujer sometida, termina convirtiéndose en una reina del tráfico de drogas.

La Reina del Sur

La actriz recalcó que Teresa Mendoza es un personaje ficticio pero que está rodeada de eventos reales y personas reales.

“Para mí fue el primer acercamiento que tuve a este mundo a través del libro de Arturo Pérez-Reverte porque no era un tema tan sabido el de los hombres y las mujeres del narco. Fue aventarme un clavado al vacío pero muy de la mano de Arturo”.

Aunque Kate tiene una amplia trayectoria como actriz en cine y televisión, este sin duda ha sido uno de sus proyectos más ambiiciosos.

La segunda temporada sucede ocho años después de los eventos ocurridos de la primera temporada, con una Teresa desaparecida del mundo que vive en la Toscana italiana con su hija. Sin embargo, el secuestro de ésta la lleva a volver a las andadas del narco para enfrentarse a sus enemigos.

La Reina del Sur

Para Kate significó mucho que Teresa fuera una mujer aguerrida en lugar de abnegada ya que es algo que hoy en día se necesita mucho.

La actriz destacó que las mujeres somos fuertes por naturaleza y que verlo en alguien como Teresa nos lo recuerda.

“Somos mal habladas, bien entronas y nos gusta la gente que habla de frente porque si no nada más pierdes el tiempo. Teresa es una mujer fuerte porque la vida la ha hecho fuerte. Las mujeres en general lo somos, no hay fortaleza sin vulnerabilidad y es lo mismo que me ha pasado. Cuando tienes malas experiencias en la vida no haces más que salir adelante”.

Además de la fuerza, Kate recordó entre risas las cosas que hacen que se identifique tanto con su personaje como lo es el tequila, el gusto por los hombres y la mala suerte en el amor.

La Reina del Sur se transmite actualmente por Telemundo Internacional y según informó la actriz, ya han terminado con las grabaciones de la tercera y última temporada.

“Acabamos apenas en diciembre, fuimos a muchos países. Estuvimos en Argentina, Perú, Bolivia, México, Colombia. Así que vamos a mostrar un latinoamérica hermosísimo que los anglosajones se van a quedar helados”, adelantó Kate.

También agregó que Teresa viene “más guerrera” que nunca y como una mujer de acción, alejada completamente del narco.