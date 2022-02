Ernesto sale de MasterChef Ecuador y aclara el inconveniente que tuvo con el chef Jorge Rausch

Ernesto dejó ayer las cocinas de MasterChef Ecuador, para incorporarse a ‘Tiempo Extra’, debido a una polenta mal cocinada en el reto de eliminación. Tras el veredicto de los jueces dedicó unas emotivas palabras a cada uno de sus compañeros y posteriormente realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram donde aclaró ciertos aspectos.

Sus seguidores le hicieron varias consultas, expresaron su apoyo y también desacuerdo que fue eliminado. Una de las preguntas estuvo relacionado al inconveniente que protagonizó con el chef y jurado Jorge Rausch, en el que durante un reto de campo él le gritó al colombiano y éste lo sacó de la cocina en la que era capitán.

“En ese momento estaba alterado. El equipo no estaba funcionando para nada. Entonces cuando el chef me gritó en el oído, de verdad perdí el control. Fueron cosas de segundo; luego me calmé un poco”, dijo Ernesto en la transmisión.

Cuando el colombiano se despidió de él le dijo que se parecen en dos cosas: el peinado y en el sarcasmo. “Por más que hayamos tenido nuestro mal entendido, eres un tipo hecho y derecho”.

Sobre la chef Irene

También se refirió al asunto con la chef Irene González, el cual los seguidores especulan sobre un coqueteo. Ernesto dijo que es una excelente persona y que siente aprecio por ella. “Lo del coqueteo es en cámara nomás. Yo sé que parece real”.

¿Y qué dijo de Klever?

Ernesto y Klever no han sido los mejores compañeros durante la competencia. Aunque cuando salió eliminado le dedicó unas palabras, lo elogió y le dio un consejo, durante su en vivo también se refirió a él.

“¿Quién dice que no le quería a Klever? Sí, tuvimos algunos roces, fue la única persona con quien lo tuve. Pero nada más; es normal en la convivencia”, dijo.

Agregó que la semana pasada estuviieron reunidos con los otros participantes y conversaron “como si nada”. Incluso recomendó el emprendimiento de cocina de Klever.

Al finalizar, como reflexión, señaló que las cosas que se ven en cámara no están ligadas a la realidad y que todos son amigos. “Es una competencia, fuera de la competencia todos nos llevamos súper bien”, cerró.