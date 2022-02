Entérate cuales son los temas que posicionaron a Luis Miguel en Spotify como uno de los más exitosos

Recientemente la cuenta oficial de Instagram de “El sol de México” publicó que el cantante se convirtió en el primer artista latino en romper el récord de más de 266 canciones con un millón de reproducciones en la reconocida plataforma digital, Spotify.

Por cuatro décadas el puertorriqueño de nacimiento con corazón y alma meramente mexicano ha demostrado con su exquisita carrera profesional que es sin duda algunas, uno de los mayores exponentes de la música hispana en todo el mundo.

Resurrección digital

Como todo en la vida y por más que sea un privilegiado artista, la vida de “Luismi” ha estado acompañada de varios episodios negativos que han hecho mermar por momentos su carrera musical. Es que también el tiempo no pasa en vano y las nuevas generaciones hacen que los gustos y tendencias varíen, muchas veces de manera drástica.

Sin embargo, “Micky” ha podido resurgir y anteponerse a muchas vicisitudes, bien sea por decisión y motivación propia, pero también no hay que dejar pasar por alto las actuales tendencias digitales, como son el vivo ejemplo de Spotify, plataforma que volvió a poner en los oídos del mundo sus canciones y Netflix que acobijó su exitosa serie biográfica que relanzó su carrera.

Top 5 de las canciones más escuchadas en Spotify

1) Ahora te puedes marchar

Álbum: Soy como quiero ser. 1987.

Reproducciones hasta la fecha: 372.294.492.

Se trata de la versión en español “I Only Want to Be with You”, grabada en 1963 por la cantante británica, Dusty Springfield. La remasterización del sencillo es hasta los momentos la canción récord de Luis Miguel en Spotify.

2) La incondicional

Álbum: Un hombre busca a una mujer. 1988.

Reproducciones hasta la fecha: 313.310.727.

Fue el tercer sencillo del sexto álbum, escrita y producida por quien fue por mucho tiempo uno de sus soportes musicales, el español, Juan Carlos Calderón.

3) Hasta que me olvides

Álbum: Aries. 1993.

Reproducciones hasta la fecha: 228.656.828.

Del reconocido cantautor dominicano, Juan Luis Guerra, éste sencillo fue el segundo del disco con el mismo nombre de su productora y uno de los temas centrales de la segunda temporada de “Luis Miguel La Serie”.

4) Culpable o no

Álbum: Un hombre busca a una mujer. 1988

Reproducciones hasta la fecha: 217.564.929.

Siempre se especuló que la interpretación y selección de la canción fue en honor a su exnovia, Mariana Yazbek. Rumor blanqueado por el mismo artista al permitir que se conocieran varios momentos íntimos en la serie protagonizada por el actor, Diego Boneta.

5) La media vuelta

Álbum: Segundo Romance. 1994.

Reproducciones hasta la fecha: 167.004.453.

A parte de estar en ésta exclusiva lista, la canción sirvió también para la realización del video promocional, considerado por miles de fanáticos como la mejor producción audiovisual de su historia. En la producción participaron distinguidas personalidades como: Lola Beltrán, Juan Gabriel, Pablo Montero, Amalia Mendoza, José Alfredo Jiménez Jr. Katy Jurado, Carlos Monsiváis y Ofelia Medina.