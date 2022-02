“And Just Like That” llegó a su fin pero los fans siguen odiando a Che Díaz

Just Like That

Cuando se anunció por primera vez que Sex and the City tendría una secuela, nadie estaba seguro de qué esperar. No sólo temían qué sucedería con el personaje de Carrie Bradshaw ahora que la actriz, Sarah Jessica Parker estaba en sus 50 sino que además, la ausencia de Kim Cattrall como Samantha, tendría un enorme peso para el resto del elenco.

Y claro, el fallecimiento del actor Willie Garson que dejó la serie sin el personaje de Stanford, terminó por apagar las ganas de muchos.

La gran sorpresa de todos fue cuando desde el primer episodio el drama se hizo presente con la inesperada muerte de Mr. Big, la cual coincidió con las acusaciones de abuso sexual contra el actor, Chris Noth.

'And Just Like That', La razón por la que Mr. Big muere en la serie Instagram @chrisnothofficial

Entonces los fans tuvieron todavía más dudas de hacia dónde se dirigiría la historia, con una Carrie viuda, una Miranda en disyuntivas matrimoniales y una Charlotte enfrentándose a la crisis de la edad.

Aunque algunos criticaron la serie por una falta de naturalidad, otros se mantuvieron fieles a las mujeres que alguna vez rompieron el molde de la época, hablando de los orgasmos femeninos.

Sin embargo, un personaje que definitivamente terminaron odiando fue el de Che Díaz, una persona no binaria (que no se identifica ni como hombre ni como mujer” que se presenta como comediante de stand up.

Che Diaz

Cuando despiertas y te das cuenta que es jueves de Che Diaz & #andjustlikethat pic.twitter.com/MwPKMv1ANE — ᴏsʜ ʙᴇʀᴍᴜʀᴇᴢ 🍀 (@bakosh) January 27, 2022

Por si los escritores no saben qué hacer con CHE DIAZ en la segunda temporada de #andjustlikethat les dejo una idea:#CheDiaz #satc pic.twitter.com/EVFuctHZri — ᴏsʜ ʙᴇʀᴍᴜʀᴇᴢ 🍀 (@bakosh) February 1, 2022

“No he odiado a un personaje de televisión tanto como odio a Che Díaz, desde el Dr. Calliope Tores en Grey’s Anatomy”. “¿Estamos todos de acuerdo que Che es el peor personaje del universo Sex and the City?”. “Estoy tan feliz de que... And Just Like That haya terminado. Me llevará meses recuperarme del escalofrío físico de todos los escritos terribles y del Che Díaz en su conjunto”, se lee en redes sociales.

Mientras que parecía una gran idea introducir a un personaje que representara a la comunidad no binaria, muchos se pensaron que desde el prinicpio estuvo mal construido y que no mejoró hacia el final.

Sin duda, incluir este tipo de personajes siempre es un riesgo. Se requiere de gran conocimiento del tema, además de empatía e identificación por parte de los escritores para poder desarrollar una historia adecuada.

Che, interpretado por la actriz de Grey’s Anatomy, Sara Ramírez, es uno de los nuevos personajes agregados a la serie, destinado a abordar la falta de diversidad que existe en este tipo de series.

Che Díaz

Sin embargo, cada momento que Che Díaz está en la pantalla es un detonante de críticas, especialmente desde que se presenta como “una diva mexicano-irlandesa queer no binaria” en un contexto que se sintió innecesario.

Incluso para muchos, era más importante mejorar la construicción de los personajes principales para que adaptaran mejor a las nuevas exigencias que el meter a un personaje carente de autenticidad.

Eso sí, los escritores decidieron que Miranda ahora también es queer y se siente atraída por Che y su filosofía de “vivir la vida” para encontrar la plenitud y satisfacción verdadera.

Pero el descontento de la mayoría de los fans antiguos, parece estar en el hecho de que Che hizo que Miranda cayera en una crisis existencial dentro de su matrimonio, alejándose de Steve.

Aunque para algunos, este ha sido un giro importante para Miranda, otros simplemente no pueden encontrar el lado positivo a la existencia de Che.

And Just Like That

En redes sociales también llegaron a calificar al personaje como una persona “narcisista” por la forma en la que llegó a tratar a Miranda.

Los narcisistas generalmente se caracterizan por parecer autoritarioss, por actuar superior a los demás, por pensar que el mundo debe girar a su alrededor y por ser manipuladores.

Che tiene una pizca de algunos de estos rasgos pero las opiniones al respecto, aún están divididas.

Un pequeño consejo, mis querides tuiteros: Aléjense de todas y todos esos “Che Díaz” que aparecen en nuestra vida. Lo dice claramente en el último capítulo “soy narciciste” y no hay nada más peligroso q relacionarte con una persona narcisista, se los digo por experiencia. — 𝑆𝑒𝑚𝑒ℎ𝑖 (@semehipop) February 3, 2022

Por supuesto, viéndolo en perspectiva, la presencia de Che como parte del “despertar sexual” de Miranda es algo importante.

El problema es que mjuchos creen que este tipo de personajes deben ser escritos por personas con una realidad cercana a lo que quieren que vivan. Todos aún tenemos mucho que aprender pero si algo podemos rescatar es la seguridad y paz que siente Che con respecto a su identidad.