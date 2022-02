Ella es la hermosa hija de Alberta, la exconcursante de MasterChef Ecuador

Primero su hermana gemela y ahora la hija de Alberta, la exconcursante de MasterChef Ecuador. Y es que no es la primera vez que la cocinera aficionada usa sus redes sociales para mostrar el cariño hacia sus seres queridos.

Es así, que Alberta en su cuenta de Instagram mostró algunas imágenes no solo de su hija, sino que también de su hijo, de quienes asegura que sus seguidores preguntan constantemente.

Daniela y sus padres Alberta (Instagram)

“¿Querían conocer a mis hijos? Algunos mensajes que me llegaron me lo piden… Aquí les pongo una foto muy especial para mí. En las historias les voy a dividir y describir esta foto uno a uno los personajes más importantes de mi vida”, escribió en una publicación donde puso la foto de su familia, en diciembre de 2021.

Familia de Alberta (Instagram)

La hija de Alberta se llama Daniela Amador, es una bella joven que también ha demostrado en sus publicaciones el amor que tiene por su familia.

Daniela Hija de Alberta (Instagram de Daniela)

La joven luce un cabello con churos y una bella sonrisa que resalta su rostro. Y por lo general se la ve usando unos lentes grandes. Su hermano se llama Luis y para Alberta son lo más importante de su vida.

Daniela Hija de Alberta (Instagram)

“Lo más bello que la vida me ha permitido conocer y entender. Los hijos son una extensión de uno y gracias a esa persona que juntos decidieron tenerlos. La mejor experiencia de mi vida ha sido poder hacer mi propia familia. No tengo idea que más me depare la vida. Pero solo puedo decir que QUIERO MÁS, Mucho más!”, añadió Alberta sobre sus hijos.

Daniela Hija de Alberta, de MasterChef Ecuador

De la misma manera, el otro día, la cocinera aficionada mostró en su Instagram el otro día a su gemela. Su hermana se llama Roberta, y la cocinera aficionada suele publicar algunas imágenes de su gemela. Una de las últimas fotos las dejó ver en una de sus historias de su cuenta de Instagram.