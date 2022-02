Conoce a Ron Galotti, el hombre que inspiró a Mr. Big en la vida real

Mr. Big no es una completa creación de Candace Bushnell, la escritora de Sex and the City y en quien está inspirado el personaje de Carrie Bradshaw, sino que también absorbe algunos rasgos de Ron Galotti.

Él es un editor de famosas publicaciones que coincidió con la estadounidense décadas atrás e iniciaron un breve, pero apasionante romance, que le dio pie a la autora para desarrollar ese cautivador papel que popularizó el actor Chris Noth.

[ Conoce la historia de Candace Bushnell, la mujer que inspiró a Carrie Bradshaw en la vida real ]

La historia de Ron Galotti, el Mr. Big de la vida real

De acuerdo con Vogue, se dio a conocer gracias a su trabajo en publicaciones como Vanity Fair y GQ durante los años noventa y dejó el mundo editorial en 2004, cuando se mudó a una vida más tranquila en Vermont.

A inicio de los 2000 fue conocido como uno de los empresarios más relevantes para aquella época, por lo que no fue casual que se topara con Bushnell, que también era una de las escritoras solicitadas por su columna Sex and the City.

Luego de conocerse en 1995 durante una fiesta del diseñador alemán Wolfgang Joop, iniciaron un romance que se extendió a lo largo de un año y que no trascendió, según él, porque nunca le dijo “te amo”, a la socialité.

Se sabe que él siguió con su vida amorosa y se casó en dos oportunidades: con la esquiadora Lisa Wilcox y la editora de la revista Hearst, Donna Kalajian.

Aunque no guarda ninguna similitud física con el personaje de Chris Noth, inspiró la creación de Mr. Big por ser “uno de esos tipos de Nueva York con una gran personalidad. Te das cuenta en cuanto le ves entrar en una habitación”, declaró tiempo atrás la creadora de libro homónimo.

“Se me ocurrió el nombre de Mr. Big porque se parecía mucho a ese tipo de personas que gozan de una gran popularidad cuando están en la universidad”, agregó.